Cónclave con final positivo para la continuidad de Jubero

“La desesperación es mala consejera, si no sabemos a tener esa calma ahí es donde hacemos cosas que no debemos hacer y decimos cosas que no debemos decir; hay que saber aguantar. Si es que tenemos el dinero, es: ‘Acá tenés Jubero y gracias por todo’; pero en este momento el presupuesto del club nos obliga a conversar y tratar de llegar a un buen puerto”, remarcó Acosta. Luego fue enfático en su apoyo a Jubero: “Él baja la línea desde la Primera hasta la Sub 6, es un proceso, todo eso tenemos que saber mirar, confío en él”.

Jorge Mendoza, en charla con FALG (1080 AM), también coincidió con Acosta sobre el respaldo al DT. “Nosotros estamos con el profe Jubero y lo demostramos eso. Si bien hay resultados que no se nos dieron”. Aunque le pidió a la directiva no atrasarse con los salarios.