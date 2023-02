Concertación suple ausencias de Lugo y Llano con figuras nuevas

La figura de Lugo es una de las notorias bajas en la campaña, quien sigue en recuperación en Buenos Aires luego de que en agosto de 2022 haya sufrido un ACV.

Si bien la Concertación tiene candidaturas a nivel nacional y tienen dentro del bloque a varios partidos de masas como el PLRA, la figura convocante de Lugo en especial en el interior hasta ahora no se puede suplir. Además, su ausencia dio paso al quiebre en el Frente Guasu que al partirse en dos apoya a dos presidenciales en simultáneo. Un ala quedó en la Concertación, otro opera a favor de la candidatura de Euclides Acevedo.

Marcada rivalidad. Otro ausente de peso es el senador Llano, aunque en las internas pasadas en el PLRA, su equipo en unidad con otras fuerzas demostró estar muy por debajo en la preferencia electoral interna con relación a otros periodos.

El mismo había dicho días atrás que Alegre no aporta a la unidad y que pese a su insistencia, el presidenciable no contesta ni las llamadas. No obstante, la rivalidad con Alegre no es nueva, sino de vieja data, agudizada por el proceso de enmienda en 2017 cuando Llano fue uno de los propulsores desde el Senado en favor de que avance la herramienta para aprobarse la figura de la reelección presidencial. Ese suceso de nuestra política terminó en sangre, cuando el PLRA fue atracado y Rodrigo Quintana asesinado. En la memoria de los liberales, en particular de los efrainistas, quedó el hecho de que Llano y su equipo haya servido sistemáticamente a Horacio Cartes. Incluso en este caso, algunos de sus ex colegas acusaron a Llano de ser el que propició el ataque al PLRA con el luctuoso resultado.

Lo cierto es que ni Llano ni tampoco el candidato a senador Dionisio Amarilla tienen cabida en la campaña, por su marcada rivalidad con Alegre, a quien además denunciaron en varias ocasiones su manejo financiero dentro del PLRA.

Nuevas figuras. Las ausencias se suplen con nuevas figuras y precisamente este momento de la campaña están siendo impulsadas por figuras emergentes de la oposición, como el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, cuyo sector independiente ha ganado al bipartidismo en esa zona del país. Prieto acompaña periódicamente a Alegre. También el candidato a Gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, con valorada gestión en pandemia, se integró de manera decidida a la campaña. Dentro de los candidatos a cargos en el Parlamento, en el PLRA, la diputada Celeste Amarilla con su particular estilo es la que despunta por sus apariciones mediáticas y sus actuaciones en el Parlamento.