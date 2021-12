Concepción: Denuncian desaparición de actas matrimoniales

Una mujer exige su certificado de matrimonio; sin embargo, no le pueden entregar, porque aparentemente no figura su matrimonio en el libro de actas. Le proponen volver a casarse para contar con su documentación.

Viviana Silva, pobladora del barrio Villa Armando de Concepción, contrajo matrimonio el 20 de agosto de 2011 en el Registro Civil de las personas, oficina del Hospital Regional, de Concepción. Diez años después, fue a solicitar su certificado de matrimonio, que lo necesitaba, pero se encontró con la sorpresa de que no figura en el libro. “Desde marzo de este año estoy gestionando, me sugieren volver a casarme, pero debo costear costos”, destacó. Mencionó que el agente del registro que realizó el acto matrimonial, Carlos Dávalos, ya no trabaja en el lugar y que tampoco quiere hacerse responsable de los daños. “La directora del Registro, Mariza Ferreira, ante mi insistencia, me dijo que debo nomás recurrir a la justicia porque no encuentra las actas”, señaló la denunciante.