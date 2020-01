Concejales aprobaron gestión de intendente

El concejal Silvestre Sandoval destacó que durante cinco años se ha hecho mucho en lo que respecta al campo de la vialidad. En ese sentido, reconoce el asfaltado de casi la totalidad de las calles empedradas del casco céntrico de la ciudad.

Por su parte, la concejala Dina Marchuk comentó que saben de los comentarios que corren por los pasillos con relación al apoyo al intendente, pese a no ser del mismo partido. “Nos endilgan de que nada decimos a lo que hace el intendente, que nosotros nunca salimos en contra, que siempre nos callamos, que el intendente nos hizo callar a todos los concejales y todo lo que pide se le aprueba. En este sentido, yo debo decir que los trabajos que se están emprendiendo van en directo beneficio para el pueblo, y por el solo hecho de contrearle por no ser de nuestro partido, la gente nos va a disculpar, porque no podemos salir en contra de él por el solo hecho de contrear. No eso no”. DB