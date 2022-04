Concejal había dado el nombre de una fiscala

“Líder, ya tenemos nuestra fiscala, se llama Luisa Ruiz Díaz, ya está todo encaminado nuestro tema, vamos a sacar en la semana, cuando él se ponga nomás ya”, se escucha decir al político colorado. En otro audio, revela que el costo para tal operación es de G. 10 millones que se le debe abonar a la representante del Ministerio Público.

Dada esta situación, la fiscala Ruiz Díaz salió al paso para negar cualquier tipo de relacionamiento con el edil. “No tengo absolutamente nada que ver con esto”, afirmó.

Indicó que ella no puede proceder en este tipo de operaciones porque no es una fiscala antidrogas. Además, dijo que el hecho habría ocurrido en Alto Paraguay y su trabajo se limita al Departamento Central.

“Pueden registrar mi teléfono, no tengo ninguna conversación con ese señor”, agregó en forma tajante.

También aseguró que no tiene buen relacionamiento con el político. “No sé por qué este señor me nombró. Puede sacar los registros de mi teléfono. Conversaciones con este señor no tengo. Es un pelotudo, no tengo idea ni por qué se le cruza por la cabeza mi nombre, no tenemos una buena relación”, reiteró con una voz bastante nerviosa.