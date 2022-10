Concejal denuncia faltante en Villa Elisa y Estigarribia niega

“Estamos presentando la carpeta con las irregularidades solicitando una fiscalización especial por parte de la Contraloría”, señaló.

Habló de dudosos contratos privados y especificó que pertenecen a una empresa que no contó con el aval de la Junta Municipal y que los mismos ascenderían a G. 12 mil millones y de los fondos del Fonacide a G. 6.000 millones. “Estamos convencidos de esta denuncia, si queremos cuantificar estamos hablando de dos contratos con Petropar que son G. 6.600 millones, las compras públicas que se han realizado son G. 6.000 millones. Son sumas dinerarias y muy grandes que si la Contraloría no investiga podría establecer daños patrimoniales muy serios”, señaló el concejal vía 1020 AM.

También existe una denuncia penal contra Estigarribia, según citó Gamarra.

Descargo. El intendente Ricardo Estigarribia reaccionó a la denuncia y negó categóricamente que haya faltante.

Calificó de irresponsable al concejal denunciante y dijo que ni siquiera es una denuncia institucional de la Junta sino que Gamarra lo hace de forma particular.

“Las cuentas de la Municipalidad siempre estuvieron abiertas. Es un irresponsable y hace una denuncia irresponsable llamativamente en pleno proceso electoral; empiezan a buscar la vuelta”, dijo.

Añadió que invita al Ministerio Público y a la Contraloría a ejercer control. “Las cuentas del Municipio siempre estuvieron abiertas al control”, resaltó.

Consultado sobre si tomará acciones contra Gamarra, dijo que no lo hará porque considera la denuncia “irresponsable y no tiene validez”.



18.000

millones es el monto que supuestamente despilfarró el intendente Estigarribia de acuerdo a la denuncia.