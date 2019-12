Concejal asume como intendente en reemplazo de acusado por abuso

La Junta Municipal de Juan Emilio O’Leary llamó a sesión extraordinaria, porque según la versión de ellos, el intendente se encuentra prófugo de la Justicia y no asiste desde hace un mes a su despacho, por lo que habían consultado si existe un encargado de despacho, pero tampoco fue nombrado, por lo que resolvieron destituirlo. “La Municipalidad no puede quedar acéfala. Lo único que queremos nosotros es que la institución siga funcionando. Que el intendente se presente ante la Justicia y solucione su problema, así vuelve asumir en sus funciones”, afirmó el concejal Everaldo Acosta al referirse al caso.

El fiscal Demetrio Bareiro había ordenado su detención preventiva el 13 de diciembre, con resolución fundada, en base a resultados de la cámara Gessel. La magistrada Cinthia Garcete, del juzgado penal de garantías 5 de Ciudad del Este, admitió la imputación 3 días después.

MAYORÍA. Son 6 concejales colorados y 1 del Partido Liberal Radical Auténtico los que sesionaron el viernes, ante la ausencia de los demás ediles. Se trata de Roque Ruiz, Gregorio Melgarejo, Cristino Brandel, Édgar Almada, Natividad Centurión y Acosta, que son colorados, además del liberal Cristhian Escobar. El grupo nombró a Acosta como nuevo lord municipal. Estos aducen que se rigieron por la carta orgánica para llamar a sesión extraordinaria, para lo cual la secretaria fijó el aviso 12 horas antes en la puerta de la Junta Municipal. “Los demás sabían, no vinieron nada más”, afirmó Acosta. “Yo creo que el miércoles voy a hacer los trámites para asumir. Tengo que hacer un corte administrativo, si está o no está vamos a ver como solucionamos el problema. Pero, voy a comunicar a la Contraloría para que vengan a intervenir. Muchas veces ya pedimos la intervención y no conseguimos. No sabemos cómo está la administración y tengo que hacer un corte”, indicó el nuevo intendente.

Una treintena de personas se autoconvocó frente a la Municipalidad local en apoyo al intendente, el viernes último. No obstante, los mismos se retiraron sin incidentes, según el reporte de la comisaría jurisdiccional.

CHICANA. El intendente Francisco Amarilla fue llamado a una audiencia para la imposición de medidas, pero su defensa ejercida por varios abogados planteó un recurso de reposición y apelación en subsidio contra el inciso tercero del Auto Interlocutorio de apertura del proceso, con relación a la imposición de medidas, para evitar su comparecencia, ya que también pidió la nulidad del acta de imputación fiscal. El abogado Derlis Martínez, defensor, afirmó que plantearon la nulidad porque es ambigua, imprecisa y genérica.