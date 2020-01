Con viento a favor

El Legendario necesita solo un empate por cualquier marcador para acceder a la Fase 2 de la Libertadores donde lo aguarda el Corinthians de Brasil, un rival que ya tiene otro nivel de competitividad.

El triunfo visitante por 1-0 obligará a la ejecución de tiros penales y clasifica San José si gana por dos o más goles.

BUEN MOMENTO. Guaraní atraviesa un excelente inicio de temporada. No solo ganó la ida de la Copa, sino que logró un triunfazo el último fin de semana en el Apertura, con un equipo paralelo, 1-0, ante Cerro Porteño. Dio descanso a los jugadores coperos y bajó a un rival de fuste.

PREMIO. El Cacique embolsará una suma de 500.000 dólares en caso de clasificar. Por la Fase 1 tiene 350.000.

FLORENTÍN. Gustavo Costas confesó que a principio de año no tenía en los planes a José Florentín, autor del gol ante el Ciclón, el domingo. Admitió que el trabajo dedicado del futbolista le cambió de opinión. ”En principio no lo quería y se lo dije”, admitió el DT. Johan Romaña, el colombiano, contó que en el 2019 vino a Cerro, pero que “al no pasar nada fui a Guaraní, pero no llegó mi pase”.