Con más de 90 pacientes en espera por UTI, rigen nuevas restricciones

Sin lugar. Cada vez es más larga la lista de espera por un lugar en UTI. Actualmente en todo el país son más de 90 personas.

“Tenemos 92 pacientes en los servicios de reanimación de los hospitales, que están con pedidos para ingresar a terapia intensiva”, informó la doctora Leticia Pintos, responsable de Redes y Servicios de Salud del Ministerio de Salud. Como dato alentador en medio del sombrío panorama, mencionó que hubo una leve disminución en las internaciones. Actualmente llega al 90% en las salas comunes. Pintos mencionó que las 32 camas habilitadas el jueves en el Nacional de Itauguá, 16 para terapia intensiva y 16 para intermedia, amanecieron ocupadas. También para las que fueron sumadas para la internación común fueron cubiertas en su totalidad. Adelantó que se habilitarán más lugares en Ingavi de IPS para recibir a los pacientes. La referente del Ministerio de Salud volvió a recordar que las terapias intensivas están al 100% de su capacidad y que los profesionales de la salud están agotados. “En esta Semana Santa, quedémonos en casa para ayudar al sistema, ayudar al personal de blanco, y a todos los que van a trabajar arduamente sin descansar en Semana Santa, por la cantidad de pacientes que tenemos y a quienes queremos salvar. Le pido a la ciudadanía ser realista, y ser responsables de nuestra salud y de la de nuestras familias”, instó Pintos. RALENTIZACIÓN Las restricciones que entran a regir desde hoy y que se extenderán hasta el Domingo de Pascua, tienen como finalidad ralentizar el ritmo de los contagios. El impacto de los nueve días de limitaciones para la movilidad se verá en 15 días, señaló el director general de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera. “Una disminución de la interacción de la gente. Instamos a la gente a que mantengan su burbuja familiar o su entorno donde siempre están. Que no estén con otras personas, por lo menos por esta semana”, exhortó Sequera. Agregó que con estas medidas, se quiere reducir el impacto de la enfermedad. “Tenemos que tener en cuenta que no solo es Covid-19, también tenemos otras enfermedades que no tienen cupo, que no tienen camas en el sistema público para ser atendidas, como los infartos, accidentes de tránsito, ACV y otros problemas que requieren una rápida intervención”. La doctora Adriana Amarilla, directora de Promoción de la Salud, exhortó a disminuir las interacciones humanas. A ello se suma cumplir con el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso del tapabocas. Luego de la Semana Santa se evaluará cómo continuará el trabajo para hacer frente a la pandemia, agregó Amarilla. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Sequera mencionó que en líneas generales la semana que culmina hoy no duplicará en número de contagios a la anterior. Especificó que se tuvo un ritmo de aceleración de casos en las últimas tres semanas. “Hoy podemos decir que se mantiene alto, pero dentro de todo es lo mejor. Lo ideal sería que baje. Pero por lo menos que no deje de subir o deje de duplicarse, que sea por lo menos un 10% mayor ya es aceptable”, dijo. Sobre la decisión de dejar abiertas las fronteras con Brasil, dijo que al verse los resultados de los test, prácticamente no existe diferencia entre estar de uno u otro lado de la frontera con el país vecino. “La movilidad en el territorio nacional es lo que queremos disminuir. Si estuviste en cualquier otro lugar fuera de Paraguay, vas a tener que traer un test negativo. También cumplir las medidas que se están aplicando en nuestro país en este momento”, especificó.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



OCUPACIÓN. Todas las camas habilitadas el jueves en Itauguá amanecieron completamente ocupadas.



CONCIENCIA. Con las medidas se espera bajar el ritmo de contagios. Instan a quedarse en casa.



Con estas medidas queremos ralentizar el número de los contagios. El impacto de las restricciones en estos nueve días podrán verse en dos semanas.

Guillermo Sequera,

Vigilancia de la Salud.



En esta Semana Santa, quedémonos en casa para ayudar al sistema, ayudar al personal de blanco, y a todos los que van a trabajar arduamente sin descansar.

Leticia Pintos,

Servicios y Redes de Salud.