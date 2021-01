Con fallos a la medida Paraguay se expone a entrar a lista gris del GAFI

En breve tiempo el Poder Judicial permitió que juicios emblemáticos culminen con irrisorias penas o llamativas absoluciones.

En la causa que involucra al ex senador Óscar González Daher por tráfico de influencias y conocida como audios filtrados del JEM, el Tribunal de Sentencia le aplicó una pena ajustada a su medida sin ir a prisión, con la suspensión de la condena.

El otro caso que afronta por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa sufre de dilaciones por diversos motivos. Esta vez, ayer no se inició por el Covid positivo de González Daher y de su hijo, el concejal de Luque Óscar González Chaves. En tribunales señalan que el juicio podría haber empezado de forma telemática.

Llamativamente días antes de la sentencia a su medida, OGD estuvo en la casa de Horacio Cartes, reunido con el ex presidente.

El ex secretario del Jurado durante la presidencia de OGD, Raúl Fernández Lippmann, también recibió igual pena que su jefe. El reconocido abogado Carmelo Caballero fue condenado a un año y ocho meses también con suspensión a prueba. En esta causa el ex senador Jorge Oviedo Matto directamente fue absuelto.

El otro fallo llamativo y que tuvo una baja pena es el conocido como el caso del mecánico de oro, quien tampoco va a prisión al no estar firme la sentencia. Tras haberse iniciado hace tres años la investigación contra Miguel Ángel Carballo, llamado el mecánico de oro, quien sería testaferro del ex senador Víctor Bogado, terminó finalmente su juicio, con una exigua condena de dos años y seis meses de prisión por enriquecimiento ilícito. El Tribunal sostuvo que se probó inconsistencias entre ingresos y egresos, siendo él un funcionario público; sin embargo, la pena aplicada es exigua.

Quedó probado que Carballo tenía inicialmente un taller mecánico y luego de ser funcionario público compró el shopping Vía Bella por G. 1.900 millones y un departamento de G. 450 millones en el Yacht. El fiscal Luis Piñánez había pedido seis años y medio de prisión.

El sábado pasado también otro tribunal absolvió a los acusados del negociado con las tierras de San Agustín. El hecho generó un perjuicio de G. 60.000 millones en la compra de tierras no aptas para la reforma agraria autorizada por el Indert en el 2012.

Hay que recordar que la empresa estaba vinculada al ex senador Jorge Oviedo Matto, absuelto en el caso de los audios filtrados. En la causa fueron absueltos el parlasuriano y ex gobernador y ex diputado por Cordillera Milciades Duré, e igualmente Justo Gamarra, ex representante de las intendencias ante el Indert.

El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, admitió que Gafilat, que se encargará de evaluar si Paraguay cumple o no sus compromisos, tendrá en cuenta las sentencias que se dictan en la Justicia. La Corte se comprometió ante el Grupo a perseguir los delitos.

En tanto Carlos Arregui, ministro de Seprelad, dijo a Monumental AM que si Paraguay ingresa a una de las listas del Gafi, los efectos sobre la economía serán muy negativos.

Aclaró que repercutirá no solo en el sistema financiero o individuos de mayores ingresos, sino que influirá en los sectores más vulnerables. Detalló que los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organismo que somete a Paraguay a una evaluación mutua, vendrán en marzo y se reunirán con actores del sistema local. Sobre las sentencias judiciales dijo que tienen influencia en la evaluación.

El BCP advirtió que volver a una lista de Gafi tendría serias consecuencias.