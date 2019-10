Los jugadores separados son: Federico Giménez, Diego Escobar, Marcelo Cáceres y Robert Aldama, a los que el cuerpo técnico y el gerente deportivo del club, Francisco Ferreira salieron a apoyar públicamente, en conversación con Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM.

“Con el honor no se juega, si tienen la prueba, que nos demuestren que son jugadores vendidos. La decisión es que todos estamos fuera del club, porque a mí me dio la orden (el presidente) para echar a cuatro jugadores, no se fundamentó. Entonces tomamos la medida que si se van esos cuatro, nos vamos todos”, apuntó Ferreira.

Ferreira expresó que todo es un “chismerío” de la gente que rodea al presidente; esta medida fue tomada ayer tras la derrota 2-3 de local ante Fernando, el pasado domingo.



El presidente de Atyrá sacó a cuatro jugadores por “bajo rendimiento”.



El técnico y el plantel apoyaron a los afectados por lo que fueron despedidos.