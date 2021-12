Con dos dictámenes, decisión de intervenir Central será política

Las posturas estarán divididas entre los miembros del cartismo, en contra de intervenir, y de la oposición, a favor, por lo que la decisión será netamente política, alejada de si se encuentran o no irregularidades en la investigación.

Sin embargo, la clave estará en el voto de los miembros de Colorado Añetete, Ángel Paniagua, Esteban Samaniego y Édgar Espínola, quienes serán el termómetro para conocer el sentido de votación de esta bancada, que tiene en sus manos la definición del resultado final, cuando el pleno estudie los dictámenes en la sesión del 15 de diciembre, si es que el cartismo no decide postergar el tratamiento para el próximo año.

De todos modos, en Diputados la mayoría de los miembros de Añetete son afines a Honor Colorado, por lo que es posible que ya se haya negociado los votos.

Primera actividad. Hoy comienzan las actividades de la comisión con la convocatoria a las 09:00 en la Cámara de Diputados a los concejales departamentales que realizaron la denuncia por facturas clonadas y obras fantasmas en la administración del gobernador colorado cartista, Hugo Javier González.

Posteriormente, el jueves y el viernes, los diputados realizarán el recorrido por el Departamento Central para verificar las obras denunciadas como inexistentes, pese a figurar como ejecutadas. Para el lunes 13 de diciembre será convocado el gobernador de Central, que deberá dar su versión sobre las denuncias de obras fantasmas, facturas falsas y otras. Finalmente, el dictamen será emitido el 14 y tratado en sesión el 15 de diciembre.

Adelanto. El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, ya condicionó su apoyo a la intervención a la verificación de obras. “Si hay indicios que ameritan la intervención, acompañamos, o sino, rechazamos. Si no existen obras fantasmas, no acompañamos”, afirmó.

REgla. Para aprobar la intervención se necesitan 41 votos. La oposición tiene solo 37, contra los 43 colorados.

Sin embargo, no todos los votos de la oposición son seguros ya que varios liberales tienen cercanía con el cartismo.

El caso. En diciembre del 2020, González habría autorizado desembolsos de G. 5.105 millones para la fundación CIAP, la cual se debía encargar de construcción y pavimentación, sin embargo, se cree que fue irregular la adjudicación a la organización y que en realidad se trataría de obras fantasmas.

El gobernador y otras 14 personas más entre funcionarios y ex funcionarios de Central y miembros de la CIAP, fueron procesadas por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Arce y Luis Said.

El caso se inició con la denuncia de la Secretaría Anticorrupción y la SET, por supuesto desvío millonario en la Gobernación de Central.

Los desembolsos hizo la Gobernación del Departamento Central con los Fondos Covid a la fundación.



Miembros de la comisión que estudia el caso de la Gobernación están divididos en dos: rechazar y aprobar la intervención, por lo que el voto de Añetete será definitorio. Hoy exponen concejales.