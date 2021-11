Con CDE liderando internados se repite antesala al peor momento

El Covid-19 no se fue en absoluto y todo hace suponer que vuelve a asomar su cola. Tal como sucedió en agosto de 2020; previo a mostrar su cara más fea con cifras de contagios, hospitalizaciones y muertes por el cielo.

Hoy, de los 46 pacientes Covid en alguna Unidad de Terapia Intensiva (UTI) a nivel país, la mitad están en Ciudad del Este (CDE).

El contexto epidemiológico actual se asemeja bastante al vivido el año pasado cuando la capital del Alto Paraná experimentó una incipiente escalada de casos e internados; hecho que se constituyó en la antesala a las primeras oleadas de Covid que tuvo su pico en abril y mayo de este año.

Claro que, con la rotunda diferencia de que antes no había vacunas; ahora, sí hay. Y los que están cayendo, en su mayoría, son quienes por una u otra razón desaprovecharon la oportunidad de inmunizarse contra el Covid.

Había 23 pacientes en UTI en CDE y ayer bajó 21 pacientes.

“Y de esos 21 internados, 18 son no vacunados. Casi el 90% no está vacunado”, comenta el Dr. Ángel Núñez, director de Terapias Intensivas y Urgencias Hospitalarias del Ministerio de Salud.

Con relación al ascenso de casos, señala que hasta hace unas semanas, CDE estaba con 12 a 15 casos semanales de Covid. “Ahora están subiendo a 70 a 80”, dice al referir que todavía son números marginales. Pero, lo que más les preocupa es la gravedad de muchos casos que van apareciendo.

“Llama la atención que los casos son graves, a pesar de que son pocos, pero son graves y tienen la ración en su mayoría a pacientes no vacunados”, apunta al suscribir que “no son necesariamente adultos mayores”, si no que se trata de pacientes no vacunados y varios que presentan patologías de base.

Este viernes un equipo de Salud visitará la Décima Región Sanitaria para evaluar la situación, ver la reconversión de las camas de UTI.

De las 54 camas de terapia que consiguió albergar el Hospital Integrado del Alto Paraná en este tiempo pandémico, 25 camas fueron reconvertidas en polivalentes cuando retrocedieron las hospitalizaciones de Covid, desde julio.

Núñez dice que lo primero que harán, en caso de ocuparse las 29 camas UTI Covid, será volver a ocupar las camas destinadas a otras patologías y trasladarán a otros hospitales públicos o sanatorios privados a pacientes polivalentes.

La proyección que se tiene es que este fin de semana, inclusive, lleguen a ocuparse todas esas camas habilitadas durante la pandemia. “Vamos a esperar a ver eso y los planes de contingencia están. Así como en aquel mes de agosto cuando empezaban a subir descontroladamente los casos, empezamos a trasladar a pacientes de ahí hacia la capital. Ahora tal vez con reconvertir algunas de las camas polivalentes a respiratorios va a ser suficiente”, explica.

Sobre la derivación eventual de los polivalentes, acota que ese tipo de pacientes “son menos complejos para su traslado en relación a los respiratorios”, compara y cuenta que se tiene un convenio activo en Central para polivalentes en casos de saturación del servicio.

“Las camas polivalentes, incluso, no tenemos una ocupación alta; está en relación al 78 u 80% acá en capital y Central. Incluso, en el interior, para no venir hasta Asunción, en Coronel Oviedo ahora hay diez camas de terapias polivalentes y están ocupadas ocho; o sea, tenemos dos camas libres y podemos absorber pacientes polivalentes en ese lugar”, resalta.

En palabras del Dr. Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud, Alto Paraná vuelve a liderar el ránking de contagios e internados porque mucha gente de diversos puntos del país se dirige allí y se quedan una semana o más. Lo propio pasa en Caaguazú, donde se combinan la baja cobertura de vacunación y un desapego hacia las medidas de cuidado.



54 camas de terapia Covid se habilitaron en CDE, de los cuales 25 fueron reasignadas a casos polivalentes.



86% de los pacientes Covid en CDE están graves en terapia intensiva y son personas que optaron por no vacunarse.