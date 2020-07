Con caseros se prueba que cupos no se tocan, afirman

La diputada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Celeste Amarilla, dijo que los cargos fueron “premios” para los caseros del colorado Tomás Rivas.

“Con esto solo se comprueba que sí eran sus caseros y que en pago a los malos ratos a los que fueron sometidos cuando se descubrió, y, atendiendo que ellos en realidad no sabían de dónde venía el dinero de su sueldo, de premio se les dio el cargo en el que figuraban en la Cámara. Lo mismo ocurrió con los caseros de Ibáñez que quedaron como funcionarios. Es la prueba de que los cupos no se tocan, que pueden ser operadores políticos o familiares o empleados particulares, pero eso no importa. Los cupos son sagrados”, manifestó Amarilla.

En tanto que la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, afirmó que el caso es grave y que los políticos encubren los hechos de corrupción. Indicó que debió instruirse un sumario y suspensión sin goce de sueldo a las resultas del proceso penal. “Lastimosamente en este país hay protección política y blindaje en lo que hace a los hechos de corrupción. Nadie garantiza los derechos ciudadanos, ni se protege a la sociedad en estos casos. Deliberadamente se encubre y se minimiza todo”, resaltó la parlamentaria.

Igualmente, la diputada del Partido Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejo, recordó que existe una acusación y pruebas presentadas por la Fiscalía de que los caseros no iban al Congreso. “Tuvieron que ser descontratados inmediatamente al problema. Si estás en una empresa privada y no te vas a trabajar, ¿qué pasaría con ese empleado? ¿Por qué debería ser diferente en el Estado?”, apuntó Vallejo.

En el mismo sentido, el diputado del PPQ, Sebastián Villarejo, refirió que este es “un signo claro del debilitamiento institucional de la Cámara”.

Finalmente, el diputado Sebastián García, también del PPQ, subrayó que existen cientos de funcionarios en esas condiciones. “Desde un punto de vista ético, no deberían, pero esa pues no es la vara que rige”, lamentó.

Caseros de oro. Tres caseros del diputado de Honor Colorado Tomás Rivas afrontan un juicio por estafa y cobro indebido de honorarios luego de que en 2017 fueran denunciados por cobrar un salario en la Cámara de -Diputados cuando en realidad cumplían tareas en propiedades del legislador, quien a su vez está acusado por el mismo caso, a la espera del inicio de un juicio.

Sin embargo, dos de ellos, Nery Franco y Reinaldo Chaparro, nunca fueron desvinculados pese a las pruebas, y siguen cobrando. El único inactivo es Lucio Caballero.