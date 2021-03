Con cancelación de permiso se debe sancionar regulada de buses, afirman

“Las consecuencias de la regulada –que por cierto no es nada nuevo, solo que ahora se registra con mayor intensidad– no solo las sufre el pasajero. Estas consecuencias pueden llegar a las familias de los usuarios que viajan en buses repletos. Esto es criminal. Necesitamos un nuevo equipo técnico de soporte y un equipo financiero en el Viceministerio de Transporte (VMT), porque no hay absolutamente una persona capacitada”, exclamó Andrés Mallada, ingeniero y asesor técnico en Transporte, respecto a las intensas reguladas que continúan sufriendo los usuarios del transporte público.