Comunidad se disputa por director de Salud de Itapúa

El peculiar problema se inició hace unos días, cuando un sector de la ciudadanía empezó a manifestarse denunciando que el director no cumplía a cabalidad con sus funciones, por la gran cantidad de ocupaciones que tiene el mismo. En contrapartida, otro sector más numeroso de la comunidad salió a defenderlo y piden que continúe en sus funciones, porque consideran que está cumpliendo bien sus funciones y que bajo la dirección del mismo se logró numerosas mejoras. Mientras tanto otro gran sector de la ciudadanía, que no participa en este conflicto, espera que mejore la atención de la salud y que el sistema no se politice de caras a las municipales. Asimismo, existe mucha preocupación por la situación que está viviendo la ciudad por el dengue, que según dicen ya son más de 12 casos positivos.

En ese sentido, el grupo que pide la salida del director siguieron con la manifestación, este lunes dos de ellos se encadenaron frente al centro asistencial, exigiendo que el mismo renuncie o sea removido de su cargo de director. Lo que no se explica es qué hay detrás de esta movilización o quién está detrás de esto, aunque muchos señalan que ambos sectores responden a intereses políticos, de cara a las municipales que se avecinan. Incluso, un sector de la ciudadanía señala que este grupo son agitadores que buscan beneficio propio.

Las personas que se encadenaron exigiendo la salida del Dr. Villalba son Tereza Benítez y Antonia Bogado.