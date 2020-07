Comunidad indígena del Chaco compra agua para beber

Las familias de esta comunidad perteneciente a la etnia Ayoreo Totobiegosode están pasando un momento crítico ya que el tajamar que les abastece de agua ya no es apto para el consumo humano, ya que tiene olor fuerte e imposible de beber según comentan los nativos del lugar.

Para paliar la crisis tuvieron que comprar apenas 11.000 litros de agua para que puedan tomar, esa cantidad tienen que administrar acorde a la situación para que les alcance para poder consumir ya que del tajamar ya no quieren seguir tomando por el olor nauseabundo por temor a enfermarse. Con ayuda de gente solidaria logran costear el transporte del liquido vital desde el Departamento de Boquerón que es agua de pozo artesiano, de parte de instituciones del Gobierno no han recibido nada.

Lo que más les preocupa es que de esta manera no podrán cumplir con ningún protocolo sanitario requerido en el combate contra el coronavirus, ya que para ello se debe tener un buen servicio de agua para la higiene, sin embargo en esta comunidad Ayoreo lamentablemente no cuentan con líquido vital y lo que obtuvieron no durará por mucho tiempo.

La comunidad Chaidi está ubicado aproximadamente a 200 kilómetros de Puerto Casado distrito al cual pertenecen y a unos 100 kilómetros de Loma Plata, del Departamento de Boquerón, que es la ciudad más cercana donde se rebuscan de abastecimiento ya sea de alimentos y agua. Esta comunidad requiere del líquido lo más pronto posible ya que no existe un panorama claro con respecto a la llegada de una precipitación que pueda aliviar a los habitantes. AM