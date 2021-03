Comunas van a la carga de dosis chinas ante titubeo del Gobierno

La desesperación por obtener vacunas contra el nuevo coronavirus, ahora ocasionó una especie de rebelión de distintos municipios a nivel país, cuyos intendentes se pusieron de acuerdo para entrar en el ruedo y negociar directamente la pronta llegada de inmunizantes.

A instancias del jefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, que el fin de semana se puso en contacto con representantes locales de la Cámara de Comercio Paraguay-China para importar dosis contra el Covid-19, se sumaron las autoridades de las ciudades de Naranjal, Villa Elisa, Pedro Juan Caballero y Encarnación. Ayer salió a luz que cinco intendentes ya firmaron cartas de intención de compra para traer al país los antígenos de la CoronaVac del laboratorio chino Sinovac. Se supo que la idea es importar 360.000 dosis de vacuna, las cuales ya “están reservadas” para los municipios que están en tratativas, según lo confirmó José Martínez, representante local de dicho gremio que estaría fungiendo de puente entre la República Popular de China y el Paraguay. “En verdad hay una lluvia de llamadas de todo el país: de intendentes y concejales”, reveló Martínez a esta Redacción Prieto solicitó 300.000 dosis; el intendente de Villa Elisa, Ricardo Estigarribia, pidió 30.000 unidades y sobre el resto se desconoce la cantidad requerida. “Está todo bien encaminado. Lo que ya firmamos fueron dos cartas de intención de compra”, comentó Prieto al añadir que esa rúbrica lo hizo en su calidad de intendente. “Tenemos aproximadamente G. 12.000 millones; también tenemos una línea de crédito abierta en los bancos. Eso ya dependería del apoyo de la Junta Municipal, cosa que creo vamos a tener porque ellos saben la situación que estamos viviendo y estaríamos duplicando ese monto de dinero”, indicó sobre los “fondos propios” que destinarían para el efecto. Cuentan –dijo– con el apoyo del director de la X Región Sanitaria, Dr. Hugo Kunzle, quien en nombre del Ministerio de Salud se comprometió a respaldar los trámites y facilitar todas las documentaciones que sean necesarias. Wilson Ferreira, corresponsal de ÚH en Ciudad del Este, le consultó al intendente sobre el precio por el cual se comprarían las vacunas. “Están por pasarnos la gente de la Cámara de Comercio Paraguay-China. Ni bien tenga los precios voy a estar informando justamente para tratar de manejar esto con transparencia. Ellos tienen reservadas 360.000 dosis, no todos son para Ciudad del Este. Están ya también municipios de Naranjal, que nos dijo que tienen fondos disponibles. Obviamente que ellos necesitan mucho menos que nosotros. El municipio de Villa Elisa y el municipio de Pedro Juan Caballero que también tienen esa intención”, manifestó Prieto. El intendente de Lambaré, Agustín González, se sumó ayer a la danza de estas negociaciones. Mediante una nota al presidente de la Junta Municipal, Daniel Molinas, le solicitó la realización de una sesión extraordinaria para hoy, con el fin de autorizar la compra de 30.000 dosis de vacunas chinas, por vía de la excepción. TRABAS NO, CONTROL SÍ El Dr. Julio Borba, ministro de Salud, indicó que no pondrá trabas a los municipios que quieran comprar vacunas: “Solo pedimos que sigan nuestro sistema de vacunación”, apuntó. La Dra. María Gamarra, directora de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), indicó que ellos deben cerciorarse de la calidad y eficacia del producto. “Esa es una responsabilidad que no podemos delegar, aunque existan las mejores intenciones. No podemos dejar que entre libremente cualquier cosa”, advirtió.



NEGOCIACIÓN. Cinco intendentes están detrás de un acuerdo para traer 360.000 dosis de Sinovac.



CONTROL. MSP no se opondrá, pero deben verificar calidad del producto y respetar plan de vacunación.



Tenemos fondos propios, créditos en el banco y creo que es el momento de actuar y no solo estar reclamando y esperando que todo caiga del cielo o que venga del Gobierno, entonces decidimos actuar.

Miguel Prieto,

intendente de Ciudad del Este.



Tenemos la plata. Si es que no se complica tanto, porque es muy burocrático en el sistema de salud, las municipalidades y las gobernaciones vamos a hacer; ya que el Gobierno no quiere hacer nada.

José Carlos Acevedo,

intendente de Pedro Juan Caballero.



No es nuestra responsabilidad, pero creo que el ciudadano y mi gente de Villa Elisa esperan también que las autoridades locales reaccionen ante la ausencia del Gobierno Nacional.

Ricardo Estigarribia,

intendente de Villa Elisa.