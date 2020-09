Comuna no debe pagar a Parxin, según Tribunal

El documento que se había firmado en 2016 es homologado por la Junta y en ese tiempo la Contraloría recomendó la rescisión de este convenio porque supuestamente la póliza de cumplimiento no fue presentada en tiempo y forma, entre otras consideraciones; posteriormente, la firma Parxin inició una demanda de indemnización de daños y perjuicios.

“Lo que la Ley de Arbitraje establece es recurrir al Tribunal de Apelación Comercial de la jurisdicción de la capital por la vía del recurso en unidad que vamos a presentar nosotros en estos días, el fallo establece en principio que la Municipalidad no está condenada al pago de suma alguna en este momento, ni en concepto de indemnización; ahora el Municipio no tiene ninguna pérdida, si es que no se cumple el contrato se va a estimar el monto y ahí se va a ver lo que se probó en el expediente y se procederá a la liquidación pertinente. En un tiempo establecido de 15 días plantearemos el recurso de nulidad con respecto a ello y debatiremos ya en el Tribunal de Apelación de lo Civil y Comercial“, señaló Torres.

“Hoy día sale el laudo diciendo que básicamente nosotros no tendríamos por qué acatar la resolución de Contraloría que es opinión del tribunal, y otras consideraciones, con base en eso falla diciendo que se tiene que cumplir el contrato, si no se cumple el acuerdo sí se procederá a una liquidación para la estimación del año emergente y el lucro cesante”.

Agregó que el estacionamiento en Asunción ya está tarifado institucionalmente. “Ahora veremos, de acuerdo con lo que pide el Tribunal de Apelación, cuál es la decisión que se tomará. La Intendencia ya comunicó esta sentencia a la Contraloría y a la Junta para ejercer los controles que establece el artículo N° 20 de la Ley Orgánica Municipal”, explicó.