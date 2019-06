Comuna esteña busca acuerdo por deuda con Caja de Jubilaciones

“Hemos venido de la Caja Municipal por instrucciones de la presidencia y los miembros del consejo a acercar los documentos que nos fueran requeridos por el señor intendente. Hemos traído las copias referente a la deuda y las demandas judiciales planteadas por el reclamo de los aportes”, explicó el abogado Édgar Acevedo, director de Asuntos Jurídicos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.

Refirió que el jefe comunal y su equipo administrativo recibieron todos los antecedentes y lo someterán a un análisis financiero y jurídico para trabajar en una propuesta que pueda permitir resolver el problema, “quedaría eso para un análisis y posteriormente estarían ellos remitiendo una propuesta para ir formalizando algún acuerdo”.

El profesional señaló que se trata de deudas por aporte del año 1998 al 2001, al que se deben agregar los intereses que se le agrega de acuerdo a lo estipulado en la Ley 22 orgánica de la Caja Municipal. “Los documentos serán objeto de análisis y eso motivará una propuesta que será analizada por el Consejo de Administración y por el presidencia de la Caja. Esto es un proceso que estamos analizando. El intendente demostró su buena predisposición para sanjar esta situación e ir honrando estos compromisos que digamos a él le toca resolver como administrador”.

Dijo que muchos funcionarios, hoy, a pesar de tener los años de trabajo, no tienen el aporte necesario para lograr su jubilación.

suspendidos. Actualmente los funcionarios municipales afectados tienen una serie de beneficios suspendidos, por que el Municipio no está al día. “El principal inconveniente es que los aportes que no fueron remitidos a la caja no suman y al integrarse se va a efectivizar y contabilizar como antigüedad de los compañeros que tienen años trabajados pero no aportes integrados y es allí donde está el perjuicio”, dijo Acevedo y agregó que “es un tema muy sensible y delicado, por eso hemos recibido instrucciones de venir a hablar con el intendente y llegar a un acuerdo”.