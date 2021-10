Comuna defiende a dudosas empresas

Entre las firmas contratadas se encuentra, por el ejemplo, DFR SA que no figura en el portal de DNCP y la SRL no cuenta con antecedentes, según la página. Otras presentan antecedente de amonestaciones como: Comercial Asuncena SRL, Diest Medicinal SRL y Cova. La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) había bloqueado el RUC a varias de las proveedoras por no responder los requerimientos, como libro de compras y ventas.

Con relación al Ministerio Público, Torres indicó que el 14 de octubre recibieron el primer requerimiento de documentaciones. Luego afirmó que el 24 de octubre se solicitó ampliación del informe. Dicha fecha fue el día domingo, jornada en la que la Fiscalía anunció a través de sus redes finalmente, luego de cuestionamientos, que el 8 de octubre abrieron la causa penal.

Antes del inicio de la rueda de prensa advirtieron que solo se podía realizar dos preguntas por medio. El director de Comunicación, Nicolás García, realizó señas para que se reitere a los periodistas esta limitación.

Cuórum. Ediles oficialistas volvieron a dejar sin cuórum la sesión en la que debía ser interpelado el intendente César Ojeda (ANR), Wilfrido Cáceres y López. Torres alegó que el pedido que realiza la Junta es irregular y no hay motivación objetiva.