Comuna de CDE distribuirá 25.000 cestas básicas a los más vulnerables

Las primeras 5.000 bolsas de alimentos se estarán entregando esta semana, para ello el censo se inició ayer. Para concluir el levantamiento, la tarea se coordinó con funcionarios, que pese a estar liberados, se registraron ayer para la tarea. “Con esta gente que se sumó a la tarea de censo creo que terminamos en una semana, pero independiente a eso queremos ya iniciar las primeras entregas esta semana”, refirió el abogado Miguel Prieto Vallejos, intendente municipal de Ciudad del Este. Los fondos corresponden a recursos propios de la institución municipal. “La idea es llegar a por lo menos 100.000 ciudadanos. En la ciudad tenemos aproximadamente 400.000 personas y queremos llegar a unas 25.000 familias durante el tiempo que se extienda la cuarentena y un poco más porque la crisis se irá agudizando. Sé que no estamos bien”, refirió.

camiones grandes. El movimiento de paraguayos ingresando por el Puente de la Amistad a territorio nacional se presentó mucho más tranquilo en la jornada de ayer. Durante todo el día no se observó aglomeración de personas esperando llevar el formulario sanitario para luego ingresar en cuarentena, bajo vigilancia de personal de Salud Pública. Sí se pudo observar una larga y constante fila de camiones de gran porte sobre la ruta internacional PY02, con cargas con destino al Brasil y otros ingresando al país.

Funcionarios de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán) informaron que todos los camiones son sometidos a fumigación y a los conductores se les mide la temperatura antes de ingresar a territorio nacional. “Camiones pequeños no están permitidos, solo camiones grandes. Desde la 6:00 hasta el mediodía se les habilita para salir de territorio nacional, después ya no salen más y para ingresar el horario es de 8:00 a 17:00”, explicó Fausto Pereira, funcionario de Dinatrán ubicado en la cabecera del paso internacional. “Conseguimos equipos para fumigar a todos los camiones que están entrando, teniendo en cuenta que vienen de diferentes puntos del Brasil y no sabemos en qué condiciones vienen”, agregó.

PRECIOS ABUSIVOS. Consumidores denuncian el incremento de artículos de consumo masivo como el azúcar, por lo que desde la Comuna se acusó recibo de la denuncia y anuncia sanciones a comerciantes inescrupulosos. Las denuncias más recurrentes se registran en el Mercado Municipal de Abasto, ubicado en el barrio Obrero. El intendente Miguel Prieto Vallejos confirmó los abusos en el precio del azúcar que está a 37 mil guaraníes el paquete de 5 kilos. Mencionó por ejemplo que en Foz de Yguazú, Brasil, la misma cantidad cuesta 7 reales, es decir 10 mil guaraníes. “Lastimosamente no podemos comprar de allí, pero Richard González, de la Oficina de Defensa al Consumidor, inició controles en el Mercado Municipal de Abasto, que es donde más denuncias tenemos. Hablamos de pequeños y medianos comerciantes que aprovechan el momento para subir el precio”.