Comuna de CDE avala  obra en predio destinado a plaza y genera malestar 

Son vecinos del kilómetro 8 Acaray de Ciudad del Este que utilizaban ese espacio verde para realizar actividades físicas todos los días, el cual de un día para otro fue amurallado para la construcción de un edificio. Los afectados quieren mantener una plaza en el lugar y señalan que las autoridades municipales aprobaron la construcción sin tener en cuenta la obligatoriedad de dejar un espacio verde en el fraccionamiento.

Se trata de parte del predio de un complejo de depósitos denominado Parque San Juan, ubicado en el kilómetro 8,5 de la avenida San Blas y que tiene 1.500 metros de extensión. En gran parte del predio se cortan las calles del barrio y los vecinos deben hacer todo un trayecto para pasar al otro lado de la cuadra. En un sector había quedado un área verde, que lo utilizan para realizar actividades deportivas, como caminatas.

Desde hace algunos días, parte del predio ganó un cercado perimetral por parte de una empresa que está construyendo un tinglado en el sitio, para lo cual echaron 12 árboles nativos, conforme a la queja de los vecinos, que ahora pidieron una audiencia pública ante la Junta Municipal para expresar sus reclamos.

“Los vecinos se encontraron con la sorpresa de que se vendió su plaza”, afirmó el diputado Jorge Brítez, quien acompañó a los manifestantes que se reunieron frente al predio este fin de semana. Incluso, pintaron “queremos plaza” por el cercado perimetral. “La ley establece que un loteamiento a partir de 2,5 hectáreas se debe dejar un 5% para un espacio público”, sostuvo el diputado. Los vecinos señalaron que cuando se aprobó el fraccionamiento se les mostró un plano original, en el que se podía ver un espacio verde, que ahora se va a convertir en un tinglado.

“Este fue aprobado como condominio y lo que hay aquí no es condominio, son tinglados y en cada tinglado se excava un pozo artesiano y chupa toda el agua de nuestros pozos”, expresó el vecino Julio Venialgo. Este señaló que el año pasado ya se intentó construir allí y pudieron atajar. “Esa vez no tenían documentos, pero ahora no sé cómo consiguieron todo para seguir con la construcción”, denunció. “Según las últimas actuaciones, unos 5 expedientes estarían con el secretario general de la Municipalidad. Si el intendente Miguel Prieto tiene la potestad y si quiere solucionar este tema, puede mandar anular todo esto, porque son 15 hectáreas, son 150.000 metros cuadrados de espacio verde que se deben dejar sí o sí para la comunidad”, afirmó, a su turno, el abogado Luis Ramírez. “El que paga mal paga dos veces, hermano, hay que remitirnos a la administración anterior. Por eso justamente se le había echado a la administración anterior, por corrupción”, agregó.

El abogado Gustavo Pedrozzo, quien representa a la firma privada, afirmó que no pueden ser perjudicados como terceras personas, ya que se había aprobado como condominio cerrado y como tal no es necesario dejar espacios verdes. “Acá existe un problema de larga data, donde mis clientes no tienen la culpa de lo que está pasando. Nosotros compramos el terreno en 2017, mantenemos, cuidamos, desde 2017 no hay ninguna cancha, ningún espacio verde explotado por nadie”, afirmó el abogado.