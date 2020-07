Comuna alquila máquinas para trabajar en barrios de CDE

Recordaron al actual jefe comunal que cuando se desempeñaba como concejal municipal, criticaba con dureza a la ex intendenta Sandra McLeod de Zacarías, por hacer lo mismo. “A mí me da mucha pena nuestra ciudad, una de las más importantes y a esta altura tener que estar alquilando máquinas. Yo sueño con un municipio, o un intendente, que tenga otra idea, la de dotar de maquinarias a este municipio”, refiere la concejala González. Aseguró que contar con máquinas propias no se logrará si no se inicia el proceso. Dijo que se impone modernizar la Dirección de Transporte. “Compremos las máquinas necesarias y paguemos el salario necesario para los técnicos y mecánicos. Tenemos un mecánico en el transporte con un salario de 800.000, si seguimos manejando de esa manera el Municipio, con el así nomás, no vamos a avanzar nunca”.

“Cuando Prieto era concejal decía que el alquiler de máquinas no era necesario y que era un robo directo a las arcas municipales; y hoy estamos pisando sobre nuestra palabra parece, nada más eso, dejar sentado eso, no quiero parecer un mita’i pichado”, refirió por su parte el concejal Zacarías, sobrino de la destituida intendenta Sandra Zacarías.

La Municipalidad, a través de su Dirección de Servicios Municipales, explicó que se alquilarán maquinarias pesadas que no tiene la institución, a fin de intensificar los trabajos en diferentes barrios. Aseguran que este año se tenía previsto iniciar la compra progresiva de maquinarias, pero a causa de la pandemia del Covid-19 y la reducción de ingresos, el proyecto se postergó. WF