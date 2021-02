Composición nacional será interpretada mañana en Nueva York

Pitogüé, leyenda guaraní se titula la obra escrita para oboe solo por el compositor y director orquestal paraguayo Diego Sánchez Haase, que será interpretada mañana en Nueva York, Estados Unidos. La pieza sonará en el marco del concierto del día de los instrumentos de viento del Brooklyn College Conservatory of Music.

La obra será interpretada desde una galería de arte de Hudson, Nueva York, por la oboísta Tamara Winston, quien cuenta con una destacada carrera en Estados Unidos y en el extranjero. Además de graduarse en la Julliard School of Music y en la Mannes School of Music, la artista participa regularmente en las orquestas del Metropolitan Opera House, del New York City Ballet la Baltimore Symphony Orchestra, entre otras.

Winston tiene orígenes paraguayos, ya que nació en Paraguay y emigró luego muy pequeña con su familia a Estados Unidos.

Obra. Pitogüé fue comisionada al maestro Sánchez Haase por el oboísta chileno José Luis Urquieta, en el 2014, habiendo sido estrenada en mayo de ese año, en Atenas, Grecia. La pieza ya fue interpretada en países como Marruecos, Argentina, Chile, Cuba y Alemania.

Además de Urquieta, destacados oboístas como la alemana Friedricke Kayser, el norteamericano Lenny Young, el argentino Juan Francisco Revello, entre otros, han sumado la obra a su repertorio.

La composición está inspirada en el poema Don Juan Pitogüé, de Modesto Escobar Aquino. La música es tratada con un lenguaje contemporáneo de alta dificultad, que exige al intérprete un acabado conocimiento de las técnicas extendidas del instrumento.