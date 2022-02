Compañía Teatral Sánchez Pastor inicia celebración de sus 65 años

La primera obra presentada bajo esa denominación contó con la dirección de Sánchez y un elenco formado por Pastor, José Olitte, Juan Melgarejo, Gilda Fernández de Fretes, Nora Balgú, Luisa Lejárraga, Héctor Balcarse, Silvio Aldes y Raúl Valentino Benítez

A lo largo de estos 65 años la compañía llevó a escena más de 150 obras, tales como Boli, de Ezequiel González Alsina; La barca sin pescador, de Alejandro Casona; Terehojey Fréntepe, de Julio Correa; Desheredado, de Josefina Plá y Roque Centurión Miranda; El malentendido, de Albert Camus; entre muchas otras.

Rafael Rojas Doria, Mercedes Jané, Luis D'Oliveira, Tito Chamorro, Tito Jara Román, Amada Gómez, Jesús Pérez, Miguel Paletita Romero, Sandra Molas, Roger Bernalve, Noemí Daponte, y muchos otros, fueron intérpretes que formaron parte del grupo teatral en diferentes etapas de estas más de seis décadas de existencia.

Legado. "Este es mi mundo y lo fue desde que tengo memoria", manifiesta Alberto Sánchez Pastor, hijo de ambos intérpretes, quien se encarga de llevar adelante el legado iniciado por sus padres. "A los 5 años debuté en el coro de la obra Boli, de González Alsina, a los 9, encarné un personaje infantil actuando en teatro y radio. A partir de allí ya no paré", rememora, al agregar que luego dedicó su tiempo a formarse como actor, director, dramaturgo y productor.

Asimismo, comparte que antes de fallecer, mientras estaba enfermo, su padre lo nombró como su sucesor. "Me dejó como director de la compañía, responsabilidad para la que ya me había estado preparando durante años, sin que yo me haya dado por enterado", expresa Alberto.

En cuanto al legado, el director de la compañía destaca que esta se caracterizó por conquistar a nuevos talentos para el teatro y que el desaparecido fundador también se dedicaba a la formación de intérpretes. "Nuestro grupo encaminó su tarea a cautivar al público a través de atractivas propuestas escénicas", agrega, al mencionar que en ese sentido, adoptaron "todos los elementos de nuestro tiempo", desde la tecnología, hasta modismos y tendencias, "sin desvirtuar la esencia del ensamble".

Celebración. En el marco de las celebraciones por los 65 años de trayectoria, el grupo ofrecerá a lo largo del año una serie de propuestas. La primera sube a escena mañana, a las 20:30, en la sala Ruy Díaz de Guzmán, de la Manzana de la Rivera (Ayolas 129 y Benjamín Constant). Se trata de la comedia satírica La divertida andanza de Don Quijote y Sancho Panza, que pretende acercar al público la clásica obra de la literatura universal bajo un formato fresco, dinámico, humorístico y creativo, con la participación permanente de los espectadores.

La pieza que también tiene funciones el sábado y el domingo, en el mismo horario, podrá verse a un costo de G. 50.000. Las entradas anticipadas cuestan G. 40.000 y se puede acceder asimismo a la promoción de 2 accesos por G. 60.000 y 4 por G. 100.000. Las reservas se realizan a través del (0981) 598-127 y el (0981) 454-251.



Celebraciones

Propuesta: Obra La Divertida andanza de Don Quijote y Sancho Panza, ofrecida en el marco de las celebraciones por los 65 años de la Compañía Teatral Roque Sánchez-Graciela Pastor.



Lugar: Sala Ruy Díaz de Guzmán, de la Manzana de la Rivera (Ayolas 129 y Benjamín Constant).



Hora: 20:30



Fechas: Viernes 11, sábado 12 y domingo 13.



Acceso: G. 50.000. Anticipadas G. 40.000. Promociones: 2 por G. 60.000 y 4 por G. 100.000. Reservas a través del (0981) 598-127.