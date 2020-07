Cómo será el juicio final

El papa Francisco, a propósito de la lectura de hoy, que además nos pueda ser de utilidad para este momento especial que vivimos, dijo: “Cuando pensamos en el regreso de Cristo y su juicio final, que revelará, hasta sus últimas consecuencias, lo que cada uno haya hecho o dejado de hacer durante su vida terrena, percibimos que estamos ante un misterio que nos supera, que ni siquiera podemos imaginar”.

“Un misterio que despierta casi instintivamente en nosotros un sentimiento de temor, y quizás incluso trepidación”.

“Sin embargo, si pensamos con atención acerca de este hecho, sólo puede agrandar el corazón de un cristiano y ser una gran fuente de consuelo y confianza”.

“(…) Si pensamos en el juicio desde la perspectiva de la espera de Jesús, el miedo y la duda desaparecen y dejan espacio a la espera y a una profunda alegría: será el momento en que seremos juzgados finalmente, listos para ser revestidos con la gloria de Cristo, como con un vestido nupcial, y llevados al banquete, imagen de la comunión plena y definitiva con Dios.

“El que cree en él no es condenado; pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios” (Jn 3,17-18 ).

“Este juicio se pronuncia en cada momento de la vida, como reflejo de nuestra aceptación con fe de la salvación presente y operante en Cristo, o con nuestra incredulidad, con el consiguiente cierre en nosotros mismos”.

“Pero si nos cerramos al amor de Jesús, somos nosotros mismos los que nos condenamos. La salvación está en abrirse a Jesús, y Él nos salva; si somos pecadores, y todos lo somos, le pedimos perdón y si vamos a Él con el deseo de ser buenos, el Señor nos perdona”.

“No nos cansemos, por lo tanto de velar por nuestros pensamientos y nuestras actitudes, para gustar ya ahora con anticipo la calidez y la belleza del rostro de Dios y esto va a ser hermoso, lo contemplaremos en la vida eterna en toda su plenitud”.

(Frases extractadas de https://elmisericordioso.me/2017/07/30/evangelio-del-da-vendrn-ngeles-para-separar-a-los-malos-de-entre-los-buenos/)