¿Cómo identificar a un sicópata?

Al pensar en el concepto de “sicópata”, a la mayoría de las personas le viene a la cabeza la imagen de un asesino, alguien que mata por placer y cuya actuación obedece solo a sus propios intereses, sin rastro de empatía y despreciando las necesidades, sentimientos y deseos de quienes le rodean (a los cuales además utiliza como objetos para conseguir sus fines). Esta imagen parece muy clara… pero detectar estas características no resulta tan sencillo en la vida real.

Los sicópatas están en todas partes, viven entre nosotros y tienen formas sutiles de hacer daño… La sociedad no les ve, o no quiere verles. Los sicópatas son personas que aparentan normalidad, contraen matrimonios, tienen hijos, trabajan y conviven en la sociedad.

Se trata de personas que son plenamente conscientes de sus actos, no presentando alteraciones en la capacidad volitiva y en el que no hay afectación de las funciones cognitivas básicas (más allá de la esfera emocional), lo más peligroso de los sicópatas es que no les importa hacer sufrir a los otros con tal de lograr sus objetivos. Hare los llama “depredadores sociales”, ya que son capaces de adoptar cualquier conducta o realizar cualquier cosa con tal de lograr sus objetivos.

Según Robert Hare, la sicopatía es “un trastorno de la personalidad que se define por una serie de conductas y rasgos de personalidad significativos, la mayoría de los cuales son mal vistos por la sociedad; el sicópata nos presenta una imagen de una persona preocupada por sí misma, cruel y sin remordimientos, con una profunda carencia de empatía y de la capacidad para relacionarse con los demás de manera natural”.

A continuación, se mencionan ciertos indicadores para identificar a este tipo de personalidad, a fin de reconocer a los sicópatas:

1. Sus emociones reales son el desprecio y la ira. Las demás son una estrategia para convivir en la sociedad. Son fingidas.

2. No distinguen cuáles son las emociones positivas y las negativas, así como tampoco pueden clasificar sus sentimientos, o categorizarlos entre buenos y malos.

3. En situaciones frustrantes o amenazantes, reemplazan el miedo por la ira.

4. Suelen mentir con mucha facilidad y encuentran regocijo cuando han logrado engañar a otros.

5. Al preguntarle sobre su pareja, familiares o amigos, no emiten descripciones muy emocionales, sino más bien mecánicas.

6. Cuidan su imagen. Suelen ser pulcros, con atractivo físico o intelectual.

7. Los sicópatas dan un discurso que no va en concordancia con sus acciones. A veces, también emiten dos afirmaciones que son contradictorias.

8. Hablan un poco más rápido que el resto de las personas, ya que su lenguaje hablado carece de ritmo o inflexiones.

9. Los movimientos con sus manos no son naturales. Más bien, es como si dirigiesen una orquesta.

10. Establecen más contacto visual que las personas no sicópatas y su comunicación es más agresiva. No mantienen una distancia prudente con el interlocutor, sino que invaden su espacio personal.

11. Generalmente, parpadean más que el resto de las personas, y también sonríen menos en sus conversaciones habituales.

PCL-R como herramienta para detectar esta tipología de personalidad.