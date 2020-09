Como desafiando al Gobierno, grupo armado quema estancia en Yby Yaú

Se trata de la estancia Overa, propiedad de Iván Silva Smith, distante a unos 48 kilómetros de Yby Yaú, Departamento de Concepción, un sitio no muy lejano al sitio del enfrentamiento de la FTC y el EPP, y cercano también al local de las fuerzas que luchan contra los grupos armados del Norte.

Ocho personas desconocidas, fuertemente armadas, irrumpieron en el establecimiento realizando varios disparos y ordenando que los que se encontraban en el lugar abandonasen el sitio, de acuerdo con la información que manejan en el puesto policial de Aquidabán Cañada, que fueron los primeros en intervenir.

El mismo propietario Iván Silva Smith fue el que realizó la denuncia.

El ganadero indicó que recibió un aviso por parte de Bernarda Lara, empleada de la estancia, que le comentó que los desconocidos efectuaron varios disparos de armas de fuego, luego incendiaron el retiro que quedó totalmente consumido por el fuego.

Ayer, llegaron al lugar agentes del Departamento Antisecuestro de Personas de Concepción, en coordinación con equipo táctico de la Fuerza de Tarea Conjunta, realizando la verificación correspondiente.

El teniente coronel Luis Apesteguía, vocero de la FTC, señaló que se realiza la investigación, pero que, por el momento, no consideran que los autores hayan sido miembros del Ejército Paraguayo del Pueblo, con quienes un día antes tuvieron una confrontación, donde murieron dos niñas.

Para el efectivo militar, no serían los guerrilleros los autores de la quema, trasladando la sospecha hacia abigeos que también tienen influencia por esos lugares.

No obstante, existe la sospecha de que el atraco al retiro habría sido la primera represalia del EPP, tras el choque y la muerte de las dos chicas, hecho ocurrido a unos 30 kilómetros del lugar.

MIEDO. De nuevo el miedo se apodera de los familiares de uniformados policiales que prestan servicios en puestos policiales de la zona de Yby Yaú, Azotey y Arroyito, ya que el EPP acostumbra a realizar fuertes represalias como consecuencia de las actuaciones de la FTC.

Muchos establecimientos policiales apenas cuentan con 2 a 4 agentes que se turnan y en condiciones vulnerables, ya que la infraestructura no ofrece ninguna seguridad. “No existe ninguna seguridad para el personal, pese a que ellos no tuvieron participación en el enfrentamiento con el EPP, sabemos que ese grupo no tiene compasión”, señaló la esposa de un suboficial de Policía.

VERSIÓN. Con respecto al caso de la niñas abatidas, el médico forense Cristian Ferreira, que realizó la inspección de los cuerpos, afirmó que se pueden exhumar los restos ante la duda de la edad de las menores.

La familia Villalba afirma que hoy los cuerpos serán trasladados al cementerio de Lima, San Pedro, versión no confirmada.