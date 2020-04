Comisiones de Puerto Casado se quejan de las autoridades

Las comisiones vecinales de Puerto Casado, que nuclean a dirigentes barriales y que son reconocidas por el Municipio chaqueño, emitieron ayer una nota dirigida al ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, y también a la Gobernación de Alto Paraguay sobre los kits de víveres que se encuentran en etapa de entrega en el departamento y mencionan que no reúnen el valor estipulado.

El primer distrito que recibió los alimentos no perecederos con aproximadamente 20 kilos cada bolsa fue el Fuerte Olimpo y continúa en estos momentos la distribución en Carmelo Peralta tanto para la población latina e indígena. Lo que pudieron enterarse, a través de las redes sociales, los vecinos de Casado es que los kits no reúnen lo afirmado por el Gobierno, que debería haber sido por valor de G. 500.000, refieren los presidentes de cada comisión vecinal. Ante esta situación los representantes de los habitantes de cada barrio de Casado se oponen ante la injusticia, ya que existen centenares de familias necesitadas y solicitan que cada artículo a ser entregado en el distrito de Puerto Casado contenga el kilaje de 5 kilos cada producto, siendo equitativo por el valor del dinero cumpliendo lo estipulado, menciona parte de la nota dirigida al titular de la SEN. AM