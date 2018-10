Comienzan octavos de la Copa Paraguay

En primer turno, en el estadio Adrián Jara de General Díaz, Nacional enfrenta al sorprendente Sportivo Trinidense, desde las 16.45. La Academia, que dirige Celso Ayala, viene de dejar fuera en la segunda fase al Deportivo Liberación, en un ajustado triunfo por 3-2.

Mientras que el conjunto de Santísima Trinidad dio la sorpresa de la Copa, al vencer por penales a Olimpia, 4-2, tras igualar 1-1 en tiempo normal.

CON ESTRENO. A las 19.15, en el estadio Arsenio Erico, en barrio Obrero, Guaraní medirá al Deportivo Capiatá.

En el Escobero hará su estreno en la dirección técnica Pablo Caballero, que reemplaza a Diego Gavilán. Los capiateños vienen de superar a General Caballero de Zeballos Cué, por 2-0.

El Legendario, por su parte, dejó atrás en la etapa anterior al Deportivo Caaguazú, triunfando en el Parque del Guairá, en Villarrica, por 2-0.

MISMO SISTEMA. Para los octavos de final se mantiene el formato de un solo partido definitorio, además de la obligatoriedad de jugadores Sub 19, Sub 20 y Sub 21 en el equipo titular. En caso de igualdad en los 90’, se definirá en la tanda de penales. Olimpia y Cerro se presentan mañana (ver cuadro). Los cotejos de los cuartos se jugarán en principio en la semana del 6 al 8 de noviembre.