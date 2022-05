Comercios apuestan al Día de la Madre para mejorar ventas

Jorge Mendelzon, presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCP), señala que los comercios que están dentro de los shoppings están preparados para recibir a una afluencia masiva de compradores en estos días previos al Día de la Madre. Alega que como se trata de una fecha importante dentro del calendario de celebraciones, disponen de una serie de promociones y descuentos para tentar a los consumidores a comprar más.

“Somos conscientes de que estamos viviendo momentos difíciles desde el punto de vista económico, con una economía que no está creciendo y sufriendo por la inflación, con el cual el bolsillo de la gente se hace más pequeño. Pero estamos haciendo todos los esfuerzos, pensamos que los centros comerciales tenemos la atracción necesaria para que la gente se vuelque a realizar sus compras en nuestras tiendas para los regalos a mamá”, subraya el gerente del Shopping Mariscal.

Multitiendas. El sector de las multitiendas también se queja de la falta de repunte de las ventas, a pesar de todos los esfuerzos que realizan en promociones, ofertas, precios más bajos, siguen sin poder volver al nivel de ventas del 2019, antes de la aparición del Covid-19. “El consumo en nuestro país no repunta, primero porque todavía no se recuperan los niveles prepandemia y, en segundo lugar, la crisis generada por la guerra incrementó los precios y sabemos que los salarios no acompañan, a pesar de los aumentos proporcionales al nivel de inflación”, expresó Eugenio Caje, vocero de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), que aglutina a más de 60 multitiendas de todo el país.

Caje añade que, en este contexto, están haciendo el mayor de los esfuerzos por mantener los precios y comprar más mercadería de las pymes nacionales a modo de lograr una reactivación del mercado interno. “Para el Día de la Madre esperamos aumentar las compras, pero siempre en niveles menores a los de otros años, debido a la complicada coyuntura actual”, remarca.



La actual coyuntura de crisis económica que afecta al país, sumada a la inflación, no ayuda a los comercios a repuntar sus ventas. Se quejan de que los clientes ya no pueden gastar como antes.