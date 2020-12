Comerciantes de Palma se quejan por escasas ventas

La tradicional calle Palma no volvió a ser la misma después de la larga cuarentena por la pandemia de Covid-19, sobre todo en lo referente al aspecto comercial, según se quejó la empresaria Ruth Mendelzon, directora de Unicentro y presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Asunción (Asecha), quien indicó que la reactivación de las ventas no llegó en la medida en que ellos esperaban.

“Después de la cuarentena, el repunte comercial fue muy, muy leve. Se siente tremendamente el aumento del desempleo y esa gente que se quedó sin trabajo va directamente a adquirir productos de la canasta familiar, que son de primera necesidad. Nuestro rubro no es de primera necesidad, por lo que seguimos arrastrando el bajón que hubo después de la cuarentena”, explicó Mendelzon.

La empresaria alegó que también se sintió mucho la falta de apoyo del Gobierno, sobre todo en el tema de las ayudas sociales, al entregar una ayuda escasa, que no sirvió de mucho para inyectar de circulante el mercado y mover un poco más las ventas hacia sectores que no son de primera necesidad. “Con G. 500.000 es muy poco lo que puede hacer una familia. Sí sentimos un leve repunte después de la cuarentena, pero no fue lo esperado por nosotros. Básicamente, seguimos en pandemia y cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, proveyendo de todas las necesidades, pero seguimos sintiendo mucho la diferencia con el movimiento comercial prepandémico”, indicó Mendelzon.

POCAS COMPRAS. A pesar de que estamos en el último mes del año y al cobro del aguinaldo, la empresaria destacó también que no se sintió durante este tiempo el ímpetu de la gente por comprar una ropa o un calzado para la Navidad, en comparación con el 2019.

“Fue un repunte muy tibio, a pesar de la cantidad de beneficios que brindamos a los clientes, como tarjetas, cuotas sin intereses. Sí la gente se acercó mucho más de lo que llegó tras la apertura de la cuarentena, pero igualmente no es lo óptimo. La gente sigue rabiosa, por todo lo que pasa en el Gobierno, con diputados y senadores cobraron aguinaldos jugosos, mientras muchos no tienen trabajo y se hace muy difícil salir a flote con esta situación”, agregó Mendelzon.

La empresaria también se quejó de la poca colaboración demostrada por el Gobierno y la Municipalidad de Asunción por ordenar y reactivar el Casco Histórico.