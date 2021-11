Comerciantes instan a la vacunación ante riesgo de tercera ola

Jorge Mendelzon, gerente del Shopping Mariscal, indicó que están realizando su máximo esfuerzo por motivar y concienciar a la gente a vacunarse. “Realmente sería devastador en pérdidas de vidas y para la economía una tercera ola de la enfermedad, como ya está ocurriendo en Europa. Lastimosamente, la gente no toma conciencia y actúa recién cuando ve el problema ante sus narices y ya es muy tarde”, aseveró.

Ante esto, lamentó el relajo en el cumplimiento del protocolo sanitario que se nota en todos los niveles y afirmó que el sector comercial es, prácticamente, el único que sigue manteniendo vigentes todas las medidas higiénicas de seguridad.

Mendelzon fue categórico al afirmar que el sector comercial no volverá a aceptar la imposición de restricciones de parte de las autoridades nacionales, ni cerrar todo para volver a confinamiento, como está ocurriendo en otros países.

INCENTIVOS. César Armele, miembro de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Afines, señaló que tras reunirse con las autoridades gubernamentales, surgió la propuesta en entregar estímulos o algún tipo de incentivo a las personas para lograr que se vacunen, aunque aclaró que aún no decidieron cuáles o cómo serán estos incentivos.

Agregó que todo depende de en qué zona se encuentran los no vacunados y el rango de edad.

“Hay casi un millón de personas que necesitamos vacunar y hay una cantidad importante que solo tiene la primera dosis”, advirtió Armele.

El comerciante comentó que el sector privado había rechazado la propuesta oficial de discriminar a los vacunados y no vacunados en los eventos de alta concurrencia, por no parecerles adecuado, y apuntan a los estímulos como un mecanismo más apropiado para llegar a vacunar a todos.

Eugenio Caje, vocero de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), indicó que este gremio está de acuerdo con las campañas de vacunación masiva, para lo cual, desde un primer momento, propuso instalar puestos de inmunización en las multitiendas de todo el país, a donde concurren una alta cantidad de compradores.

Caje especificó que, si hiciere falta, también se encuentran dispuestos a cubrir los costos de la logística que implica contar con un vacunatorio en sus comercios.



“Gobierno debe evitar burocracia”

El empresario y ex embajador en Colombia, Walter Biedermann, pidió al Gobierno una menor burocracia para acceder a la vacunación contra el Covid-19 y avanzar hacia una vacunación mucho más masiva, con el fin de evitar una tercera ola de la enfermedad. En ese sentido, dijo que hay personas mayores que no manejan como los jóvenes la inscripción en el registro web de VacunatePy y que la misión del Gobierno debería ser que ninguna persona salga de los vacunatorios sin recibir las dosis que necesitan.

Biedermann manifestó que Paraguay ahora cuenta con un gran stock de vacunas, pero que los vacunatorios se encuentran vacíos, por lo que sugirió copiar modelos de otros países, como Israel o Gran Bretaña, donde hasta en los bares el personal de blanco acude para suministrar las dosis. “Tiene que haber una lógica de que la gente no se enferme, facilitar las cosas para que se vacune”, manifestó. Solo así se evitará repetir los meses de terror que se vivieron con el pico más alto de la pandemia de Covid-19, que enlutó a más de 16.000 familias hasta ahora, refirió el empresario.