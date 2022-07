Combustibles: Plazo que camioneros dieron al Gobierno vence mañana

En principio, el Gobierno les ofreció una rebaja de G. 400 en los emblemas de Petropar, pero los dirigentes del sector camionero rechazaron la propuesta gubernamental y se sostienen en que no aceptarán menos de G. 1.000 de reducción por cada litro de gasoil y nafta común.

En tanto, desde el sector de los camioneros se encuentran a la expectativa, manteniendo reuniones sectorizadas hasta que se cumpla el plazo del cuarto intermedio.

pararán el país. Los camioneros indicaron que decidirán después de escuchar mañana la respuesta del Gobierno qué medidas tomarán, pero, según adelantaron, en caso de que las autoridades rechacen la petición realizada por ellos, se prepararán para “bloquear el país”, según advirtió Darío Toñánez, dirigente camionero.

El mismo indicó que “despedirán al gobierno de Marito”, con una gran medida de fuerza que se extenderá a todas las rutas del país.

“Estamos expectantes de lo que salga el martes, de la respuesta que nos dé el Gobierno. Tenemos la fe, la esperanza de que nos dé una respuesta favorable sobre los G. 1.000 que solicitamos de rebaja de los combustibles. En caso contrario de que la respuesta sea negativa, vamos a parar todo el país, no tenemos otra alternativa”, remarcó.

El dirigente expresó que se encuentran conversando con cada sector camionero o de transporte de fletes, a la espera de la respuesta de mañana para poder decidir sobre cómo encararán las protestas, “pero ojalá que no lleguemos a eso. Apelamos a la buena voluntad del Gobierno para evitar la huelga”, aseveró Toñánez.

Dijo que los trabajadores del sector ya se encuentran nerviosos debido a la complicada situación que atraviesan, en que muchos ya pararon de trabajar por no poder enfrentar los altos costos de los combustibles, razón por la cual ya estarían ansiosos por autoconvocarse para salir a las calles a protestar. “La propuesta del Gobierno es la misma desde que arrancamos con las manifestaciones y no nos convence, más ahora que estamos a las puertas de otra suba del precio de los combustibles. Nos quieren calmar con G. 400, pero nosotros ya no podemos movernos, y todo se complica porque hay sectores que ya no están trabajando”, concluyó.