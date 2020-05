Colorados y opositores ya pelean por presidir el Senado

El senador Martín Arévalo comentó que hasta ahora en la bancada de Añetete se conocen las aspiraciones de Silvio Ovelar, Enrique Bacchetta, Óscar Cachito Salomón y la ex ministra de Educación Blanca Ovelar.

Según informaciones, el delfín del Poder Ejecutivo es nuevamente el senador Ovelar, hecho que genera malestar en otras figuras que creen tener el derecho para presidir el Congreso, como el caso de Salomón, Baccheta y el mismo Juan Carlos Galaverna. Calé está a la expectativa de cerrar su último periodo en el Senado como titular del Congreso.

En Añetete se considera que Ovelar tiene más posibilidades de llegar a presidir de vuelta el Congreso debido a su proximidad con Honor Colorado.

No obstante, en el movimiento de Horacio Cartes, los senadores Sergio Godoy, Arnaldo Franco y Juan Darío Monges esperan la bendición de su líder.

En la bancada liberal uno que adelantó su candidatura por la bancada B es Amado Florentín, pero que no tendría los números porque sectores como el Frente Guasu cuestionan su voto a favor de César Diesel para la Corte, y su antigua amistad con el vicepresidente Hugo Velázquez. No obstante, no todo está dicho y el mismo sigue en el abanico de posibles candidatos de la oposición.

Blas Llano quiere el rekutu pero tampoco tendría los números, pues algunos colorados ya no estarían para acompañarlo, al igual que sectores de la oposición.

Sin embargo Patria Querida, el llanismo y Hagamos estarían detrás de una estrategia para promocionarse como un bloque opositor y hacer un acuerdo de tres años, que llevaría a Llano de vuelta a la presidencia este año, el próximo a uno de Patria Querida y luego a otro aliado, con la idea de un bloque opositor con miras al 2023.

Sin embargo, esto no convence a sectores como el Frente Guasu, que no los ve como opositores, y preferiría acompañar a uno que no tenga dudas en su desempeño como opositor.

La alternativa que tiene la oposición en el Senado es buscar una figura que pueda aglutinar a la mayor cantidad de sectores, con buena imagen, que sirva de contrapeso político al Ejecutivo.

Hugo Richer, del Frente Guasu, apuesta también a un bloque opositor para lo cual se debe acordar con el PLRA y el PDP y otros sectores.

“Esta es otra oportunidad para que la oposición se una y presente candidaturas a la mesa directiva con miras al 2023”, dijo, y apunta a una mesa directiva rotativa hasta el 2023. Señaló que las posibilidades están difusas y que todo dependerá de con quiénes se negocie y puso como el ejemplo a Blas Llano, quien si negocia de vuelta con los colorados no beneficiará a la oposición. Agregó que ya está dialogando con Florentín, Llano y Pedro Santacruz, del PDP.