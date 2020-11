Colorados se atrincheran a favor de Chase pese a graves fallas en Essap

La defensa férrea la desempeñaron los colorados y lograron con ello blanquear al cuestionado secretario de Estado, tras los masivos y extensos cortes del servicio, sin mayores propuestas de solución, además de las serias denuncias de irregularidades.

Desde el cartismo, el diputado Derlis Maidana alegó que es necesario dar más tiempo a Chase para buscar soluciones a la problemática y citó los logros de su gestión. Indicó que desde 2018 hasta el 2019, se cerró el periodo con G. 110.000 millones de utilidad, lo que puede considerarse como uno de los mejores resultados. También detalló que se compraron bombas de agua, ocho camiones cisterna, se construyen 12 plantas compactadoras, entre otras cosas.

Indicó igualmente que no se deben desconocer las inquietudes ciudadanas para aguantar el verano, pero que el plazo al menos debe ser hasta diciembre.

Por Añetete, Roberto González señaló que Chase está poniendo mucho empeño para la provisión de agua.

En tanto que entre las más críticas se ubicó la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González, quien insistió en que existe inoperancia en el manejo de servicios públicos.

“Los gobiernos colorados han demostrado sobradamente la falta de competencia para gobernar. Serán muy hábiles para ganar elecciones, para capturar el poder, pero para gobernar son un desastre. Y no lo digo yo, lo dice la sabiduría popular, quien patentó la frase ‘desastre ko Marito’. Vivimos en oscuridad con la represa más importante del mundo; sin agua, con las reservas del Acuífero Guaraní; sin desagüe cloacal y pluvial; nos inundamos de mierda, perdón, con excremento y basura con cada pequeña tormenta. Interpelar al titular de la Essap, con 19 puntos en el pedido de explicaciones, es la voz de la ciudadanía indefensa que queda sin agua”, expresó.

El diputado del Partido Patria Querida (PPQ) Sebastián García cuestionó que exista una dedicación hacia los partidos políticos por intereses electorales antes que enfocarse en una solución para la ciudadanía no solamente por cortes de agua, sino también de energía eléctrica.

“Tuvimos un fin de semana tormentoso para el país, pero no por las tormentas políticas que vivimos, tormentas institucionales al filo del cumplimiento de la Constitución, del código electoral, de las leyes; no por tormentas que alimentaban liderazgos personales antes que fortalecer instituciones, abrir paso a nuevas generaciones de jóvenes, nuevos liderazgos; no por heridas que supuestamente se cicatrizan, pero sin embargo bajo una venda roja están absolutamente infectadas y cada vez más van hacia engangrenarse, sino me refiero al clima”, sentenció.

Indicó que el Partido Colorado no tiene nada que celebrar, ya que nunca invirtió en mejorar los servicios, sino que festejan logros de permanencia de personas en el poder, que no se traducen en beneficio para la ciudadanía. “Mientras algunos celebraban glorias partidarias, históricas, los paraguayos padecían cortes de luz”, reclamó.

Derlis Maidana en tanto pidió no mezclar la convención colorada con la tormenta del fin de semana.

Chase es cuestionado por falencias en su gestión, como la falta continua del servicio de agua potable.

Además fue denunciado por el diputado del Partido Hagamos Carlos Rejala por una sobrefacturación en una millonaria licitación en marzo pasado. Essap adjudicó G. 3.600 millones para el mantenimiento de vehículos.