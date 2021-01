Colorados de Misiones no aceptan “misteriosas encuestas”

Candidatos colorados de varias ciudades del departamento de Misiones no aceptan las encuestas que se realizan para designar candidatos de Concordia. La idea de los líderes departamentales era anunciar los nombres de precandidatos para 8 ciudades antes de fin de año pasado. Sin embargo no prosperó porque los dirigentes no confían en los resultados y piden que se priorice el diálogo.