Colorados apuntan a frenar control en las binacionales otra vez

El miércoles será tratado el proyecto que destina a Salud Pública estos recursos de Itaipú y Yacyretá, para compra de medicamentos, oxígeno, insumos y mejoras hospitalarias, presentada por partidos de la oposición, pero existe resistencia tanto de cartistas como de abdistas para el control de este dinero, que es calculado en USD 150 millones anual.

El líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, dijo que es un proyecto populista y que no se puede disponer de esos fondos porque no se conoce de cuánto fue su ejecución a esta altura del año. Contradictoriamente, votó por el rechazo del proyecto que justamente establecía que sean controlados los gastos socioambientales, al integrarlos al Presupuesto General de la Nación, para que sean direccionados a salud, educación y ANDE, que fue la primera vez que la Asociación Nacional Republicana (ANR) frenó la transparencia, bajo el argumento de que era una medida inconstitucional, ya que las binacionales están regidas por un tratado y no pueden intervenirse por medio de una ley.

Por su parte, el diputado liberal Édgar Acosta pidió que los colorados voten a favor esta vez del proyecto de ley que será tratado en la próxima sesión para colaborar con soluciones a la crisis sanitaria.

Sin embargo, desde el cartismo se adelantaron en presentar un proyecto que dispone que el Estado se haga cargo de los gastos que tienen los pacientes Covid en medicamentos que se adquieren de farmacias privadas, y al hablar de financiamiento, señaló que podrían utilizarse los fondos de emergencia, pero el ministro de Salud, Julio Borba, aseguró que ya no cuentan con esos recursos.

Latorre también habló de recurrir a recortes de gastos superfluos de instituciones para redirigirlos a salud, o también del presupuesto de obras públicas, pero no quiso referirse a las binacionales.