Colorados en alerta por proyecto de opositores

Las bancadas coloradas de la Cámara de Diputados manifestaron su rechazo al proyecto de ley que retorna a las listas bloqueadas, presentado por senadores liberales. Advierten que están en alerta por lo que consideran un intento de retroceso. El diputado Pedro Alliana señaló que no permitirán que las elecciones del 2023 sean con listas bloqueadas.

Por su parte, la líder de la bancada de Colorado Añetete, Jazmín Narváez, manifestó su rotundo rechazo. “Rechazo categóricamente el proyecto de ley. No podemos retroceder. Si la gente no nos quiere, no podemos privar al elector de elegir”, señaló.