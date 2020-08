Colorados acusan a opositores de unirse para apañar a sus corruptos

Medición de fuerzas. Pedro Alliana desacreditó a oposición y dijo que no apañan a nadie.

Desde la conducción del Partido Colorado y desde el entorno del presidente Mario Abdo Benítez reaccionaron ayer, en contra de los senadores de la oposición que denunciaron que hay un plan orquestado para intervenir municipios que están en manos de la oposición.

El presidente de la ANR, Pedro Alliana, apuntó que la oposición demuestra que está haciendo un pacto de impunidad para proteger a los intendentes que están bajo la lupa por supuestos casos de corrupción que salpican su administración. “(El acuerdo Cartes-Mario Abdo), no es ningún pacto de impunidad. Para que vean que nosotros no hacemos los pactos que se hacen en el Senado para cubrir a intendentes que están robando en pandemia”, arremetió. Alliana dijo que sobrefacturaron mascarillas más de lo que se hizo en la Dinac. “No queremos cubrir a intendentes que robaron con kits de alimentos que tenían que llegar a gente necesitada, especialmente en el Este del país (por Miguel Prieto). No queremos cubrir a gente denunciada por la ciudadanía y por concejales”, sostuvo. Remarcó que la oposición demostró que realizaron un “verdadero pacto por la impunidad en el Senado”. Apuntó que “cayeron las caretas y ojalá que la ciudadanía se dé cuenta”. Volvió a insistir en que el acuerdo entre Abdo y Cartes no apunta a ningún pacto para la impunidad sino para dar gobernabilidad a este Gobierno en momento de crisis por la pandemia. injerencia. Por su parte, el jefe de Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor, rechazó que el presidente Mario Abdo esté detrás de los pedidos de intervención y sostuvo que hay más pedidos de intervención de municipios colorados que de la oposición. “Entonces, ¿qué parte del plan es esta? O tengo que decir que hay un plan de la oposición para intervenir todos los municipios colorados”, ironizó. Indicó que cuando los concejales municipales no están satisfechos y reúnen los votos necesarios se hace el pedido de intervención. El Poder Ejecutivo tiene plazo de seis días para enviar a Diputados donde se tiene que resolver mediante una decisión política. “¿Qué puede tener que ver el Ejecutivo si la ley le constriñe una vez que recibe toda la documentación. No puede hacer el análisis de fondo; no puede revisar la motivación. Tiene que remitir a Diputados para revisar la motivación, para a ver si se reúnen los elementos”, explicó. Agregó que si al Ejecutivo se le ha criticado su política de no bajar línea en cuestiones que son esenciales para la administración, cómo alguien puede creer que armó para intervenir a los municipios de la oposición. “Felicito que hagan públicos sus motivos. Normalmente le criticamos al Partido Colorado su vocación de unidad dentro de un solo partido, porque supuestamente hay una idea de impunidad. Ahora nos acaban de decir lo mismo pero todos los sectores de la oposición. No vamos a permitir que toquen a ningún intendente, no importa el motivo”, retrucó. Los intendentes cuya gestión están en la mira son de Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero y Concepción.



