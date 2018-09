Colorado Añetete reclama más espacio en la Junta de la ANR

Gómez señaló que se solicitó a Alliana un lugar más para Añetete en la Comisión Ejecutiva, que sería el que ocupaba Luis Gneiting, quien falleció en julio en un accidente aéreo.

De esta forma, Añetete tendrá cinco lugares, ya que Lilian Samaniego, Fernando Ayala, Óscar Tuma y Luis Castiglioni, quienes forman parte de la comisión, responden al movimiento de Mario Abdo Benítez, explicó Gómez. Castiglioni, quien fue electo como vicepresidente de la agrupación, cuando estaba en Honor Colorado, deberá ser reemplazado por otro miembro de Añetete, ya que al ser canciller, tiene prohibida la participación partidaria activa.

Para llegar a un acuerdo, en la reunión de ayer se habló de la posibilidad de hacer una reunión con los 42 diputados colorados la próxima semana en un lugar neutro.

Justamente, el martes, la comisión ejecutiva de la ANR decidió postergar la sesión de la Junta, en vista de que no había cuórum por la ausencia de Colorado Añetete. Alliana decidió convocar de vuelta a una sesión para la siguiente semana.

Por su parte Óscar Cachito Salomón señaló que actualmente la mayor parte de los miembros responden a Añetete, “lo cual es muy normal cuando hay un cambio de gobierno, la gente se vuelca al movimiento oficialista”.

También refirió que no estaban dadas las condiciones aún el martes para asistir a la sesión, pero resaltó como un buen indicio el hecho de que Alliana haya mencionado que dialogará con los referentes de Añetete para llegar a un acuerdo y espera que lo más pronto posible se pueda dar.

Cabe recordar que Añetete nunca asistió a las sesiones del Partido Colorado, desde que Alliana asumió la presidencia, debido al conflicto que se desató por la distribución en la cantidad de miembros, ya que el cartismo solo dio tres lugares a la ex disidencia.

Alliana indicó que no sabe “cuál es el problema” en Añetete, ya que sus referentes no fueron a la reunión de la comisión ejecutiva para comunicar su decisión de no asistir y hacer el pedido correspondiente. Además indicó que los mismos asistieron el 11 de setiembre en el aniversario partidario y no mencionaron nada. “Pero no hay problema, vamos a conversar”, dijo.