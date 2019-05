Colón de Ñemby se hizo fuerte de local

Estadio: Pablo Patricio Bogarín (local Cristóbal Colón Ñ). Árbitro: Paulino Palacios. Líneas: Pedro Fernández y Rubén Benítez. Goles: 31’ Juan Roa y 91’ Elvio Amarilla (CC); 14’ Marcelo Riquelme (SA). Amonestado: 38’ Marcelo Riquelme (SA). Recaudación: G. 1.830.000 por 122 pagantes.

Hoy la fecha continuará con: Martín Ledesma vs. Spvo. Limpeño; 29 de Setiembre vs. Colegiales; Atlántida vs. Tembetary; Capitán Figari vs. Cristóbal Colón JAS; 3 de Noviembre vs. Pilcomayo; 3 de Febrero RB vs. Tacuary; Gral. Caballero ZC vs. 24 de Setiembre, y Recoleta vs. Presidente Hayes (todos los partidos, desde las 15.00. En caso de persistir el mal tiempo podría suspenderse la fecha).