Colocan a un colorado al frente de intervención y sospechan de demora

Lo único que se decidió en la reunión fue que el diputado Ángel Paniagua, de Colorado Añetete pero aliado a Honor Colorado, sea designado presidente de la comisión, en tanto que en la vicepresidencia fue nombrada la diputada del Partido Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejo, y como secretaria, Cristina Villalba, cartista.

La comisión tiene un plazo de 15 días para emitir un dictamen, sin embargo, Paniagua anunció que primero será estudiado el libelo acusatorio y después se harán las convocatorias. Negó que el hecho de que un colorado sea presidente pueda significar que se haya puesto al ratón cuidando del queso. “El ratón no cuida absolutamente nada. La denuncia viene de los concejales de la oposición, entonces si va un opositor en la presidencia va a ser lo mismo; no hay ningún articulado que diga que un colorado no pueda presidir”, respondió.

Ante las acusaciones de que la falta de una hoja de ruta sea para dilatar el proceso, aseguró que la idea es terminar este año. “Nosotros tenemos que transparentar, la ciudadanía pide transparencia, nosotros no vamos a hacer a los apurones las cosas. Vamos en su momento a verificar obras que se denuncian que no fueron construidas y las facturas falsas”, declaró.

Indicó que Añetete definirá en reunión qué camino tomar con respecto a la intervención.

Por su parte, la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González consideró que fue una pérdida de tiempo solo haber conformado la mesa directiva y no aprobar un calendario para convocar a los concejales departamentales y al gobernador Hugo Javier González. Igualmente, criticó que un colorado presida la comisión y no un opositor, pero culpó a la atomización en la oposición.

Su propuesta fue comenzar con los llamados ya mañana, pero para el diputado Basilio Núñez, según González, se trata de una “ridiculez”.

Adelantó que conversará con los diputados de la oposición para igualmente seguir un calendario para demostrar que se puede cumplir con la agenda en el tiempo indicado. La propuesta de la legisladora es convocar mañana a los concejales y al gobernador para el viernes. Luego a Óscar Orué, de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET); al contralor Camilo Benítez; al ministro de la Secretaría Anticorrupción, René Fernández y, finalmente, visitar la Gobernación para verificar obras y rendición de cuentas. De este modo, contar con el dictamen el 9 de diciembre y tratarlo en la sesión del 15 de diciembre. “El robo en pandemia es un acto de traición a la patria, no puede quedar impune, son más de G. 10.000 millones que pertenecen al pueblo paraguayo que se utilizaron para sobrefacturar”, expresó.

El colorado cartista Derlis Maidana negó que se intente dilatar y que también tienen toda la intención de culminar en 15 días o incluso antes.

“A mí me extraña que ustedes estén muy ansiosos por la actuación de la Cámara de Diputados”, reaccionó.

Si se llega al periodo de receso parlamentario, Maidana recordó que se puede convocar a la comisión permanente para una extraordinaria.

Dijo que el calificativo de “ridiculez” usado por Bachi ante el calendario que presentó la oposición tuvo que ver con que el cronograma se puede avisar en el grupo de WhatsApp y resolver las acciones sobre la marcha.