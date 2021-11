Colegio de Abogados habla de “enroque indebido” de la Corte

El comunicado del Consejo Directivo habla del tiempo que toma a los jueces resolver los casos, y que si no lo hacen en plazo es mora.

Luego refiere que la Corte no es la excepción , y que los abogados saben cuánto tiempo se invierte para que la acción sea admitida en la máxima instancia, cuánto tiempo implica su tramitación, la integración de sus salas y el dictado del fallo.

Luego habla de los dos fallos que declararon la inamovilidad de los ministros. Critica que en el sistema sumergido en la morosidad, integraron, desintegraron y reintegraron la Sala que resolvió dos acciones el “mismo día de ministros entre sí y ante sí”. Afirman que es llamativo por el tiempo, por el privilegio de la celeridad, a más de los vicios de transparencia y parcialidad.

Remarca que es de interés público observar el funcionamiento de los poderes y que al no hacerse la transmisión exigida por la Ley 6299, privó del control cívico a los fallos.

Además, habla de que se mantiene el criterio de la inamovilidad, pero no se mantiene el de los ministros, no todos, sobre el tema. También dice que no hubo agravios. Se pregunta porqué no se agraviaron cuando los nombraron por cinco años en el Senado. Al final, critica la transparencia.