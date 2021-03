Colección para entender más a la mente

COMPRENDER NUESTRA MENTE

Por primera vez, una obra completa que reúne los temas esenciales de la neurociencia y la psicología se presenta de forma rigurosa y divulgativa. Se trata de un ambicioso proyecto editorial para adentrarse en los secretos de nuestra mente.

La colección fue creada por un equipo multidisciplinario con la voluntad de aunar el rigor científico y el espíritu divulgativo. Lo conforman investigadores y científicos vinculados a centros de reconocido prestigio, como el Instituto Ramón y Cajal, el CGR (Centre for Genomic Regulation), el NAS (National Academy of Sciences), la Federation of European Neuroscience Societies o la Harvard Medical School.

Los instructivos materiales están dirigidos por el profesor Tomás Ortiz Alonso, catedrático del departamento de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

ALGUNOS TÍTULOS

Se invita a los lectores a descubrir los últimos avances explicados de manera clara y sencilla con una completa biblioteca para conocer el cerebro y la mente. El cerebro inconsciente. Los automatismos de nuestra mente; Las neuronas espejo. Aprendizaje, imitación y empatía; Mentes criminales. Fenomenología de la maldad; El cerebro y las emociones. Sentir, pensar, decidir; ¿El cerebro nace o se hace? Genes y ambiente; Creando el mundo. El fascinante viaje desde los sentidos hasta el cerebro son algunos de los títulos de la colección.

La primera entrega, que desarrollará sobre los principios de la neurociencia para aplicar a la educación, se titula ¿Cómo aprende el cerebro? Principios de la neurociencia para aplicar a la educación.

El aprendizaje fue una de las áreas de mayor interés para la neurociencia. Los resultados de las investigaciones acumulados a lo largo de los últimos años permitieron conocer más y mejor cómo aprende el cerebro, y desmontar algunos mitos heredados (y otros creados sin ningún fundamento científico). La prestigiosa neurobióloga e investigadora Mara Dierssen descubre lo que sabe la ciencia sobre cómo aprende (realmente) el cerebro, un conocimiento que debería servir para revisar los sistemas y metodologías de educación.