Coinciden que hubo postura tardía en Itaipú y cuestionan doble tarifa

Por su parte, Mateo lamentó que en Itaipú hoy “hay una suerte de dualidad” financiera, donde Brasil afirma que la tarifa es una y Paraguay, por su parte, paga otra. “Estamos viviendo, o siendo testigos, de las consecuencias de una política que se improvisó en Itaipú. Desde el 15 de agosto de 2018 no se tuvo un plan, no se tuvo una estrategia, entonces ahora estamos en un impasse que se va a tener que resolver diplomáticamente”, opinó el ex titular de la entidad.

A su turno, Oxilia analizó que no existe un acuerdo porque “hay dos posiciones muy diferentes”. “Brasil defiende su posición desde hace años. Paraguay no tenía ninguna posición antes. No se diseñó estrategia para enfrentar la caída de la tarifa porque este año se dejan de pagar USD 600 millones de la deuda de Itaipú. El Gobierno no tuvo estrategia en Itaipú al respecto”, cuestionó el experto.

Precisó que desde la sociedad civil es de donde se planteó continuar con la misma tarifa y generar recursos adicionales para inversión en infraestructura. Reiteró que el Gobierno definió su postura recién en noviembre del año pasado. Añadió que la situación de impasse actual le conviene más a Brasil, donde ya se paga la tarifa provisoria de USD 18,95 kW/mes. “Ya lo resolvieron, aunque sea provisorio. Para ellos y para su mercado es válido. En Paraguay no tenemos documento”, cuestionó.

Oxilia también advirtió que existe un escenario de total indefinición para la ANDE, institución que acaba de anunciar una licitación de 1.000 MW de potencia y calificó que esta oferta es riesgosa cuando todavía no hay tarifa. “La única manera de resolver el asunto es negociando. Hay que discutirlo de manera binacional. No hay caso, no podemos tomar una decisión unilateral”, apuntó.

Proyectos. El experto en energía también señaló que el presupuesto 2022 de la Itaipú no se está ejecutando, con proyectos sociales parados. Recordó que el acuerdo viene postergándose desde noviembre y advirtió que ya estamos en abril, “cerca del segundo semestre del año”.

Por su parte, Mateo Balmelli aseveró que la posibilidad de la resolución inmediata del problema no se vislumbra. Además, señaló que hay informaciones sobre la posible renuncia del canciller, lo cual va a enlentecer la solución diplomática. “La solución de Itaipú se va a tener que resolver dentro de la Itaipú misma”, consideró.

Criticó que Paraguay haya presentado la propuesta de mantener el precio de la tarifa recién a finales del año pasado, “muy tarde”. Asimismo, alentó a las autoridades paraguayas a tener cuidado antes de anunciar licitaciones como la de 1.000 MW de potencia y luego no contratarla. “Así los brasileños se dan cuenta que son fuegos artificiales. Así no se negocia”, advirtió.



Expertos concuerdan que Paraguay tuvo una postura retrasada en la negociación de la tarifa de la binacional, punto que aún no se define, mientras ambos países propietarios pagan precios provisorios.



Las Cifras

USD 22,60

kW/mes es la tarifa que Paraguay sostiene para poder generar recursos adicionales destinados a infraestructura eléctrica.



USD 600

millones se reduce la deuda de Itaipú este año, por lo que Brasil se apoya en el Anexo C de Itaipú para pagar USD 18,95 kW/mes.