CODA triunfa en los premios del Sindicato de Actores

La cinta CODA fue otorgada ayer con el máximo galardón, el de mejor reparto o elenco, en la vigésimo octava entrega de los premios del Sindicato de Actores, (SAG Awards), realizada en la noche del domingo en Los Ángeles.

El gremio de actores reconoció la producción que cuenta con un elenco de intérpretes sordos en su mayoría y que fue adquirida por Apple el año pasado por 25 millones de dólares. El filme, que trata sobre una hija de padres sordos aficionada a la música, competía en la terna con otras producciones, como Belfast, Don't look up, House of Gucci y King Richard.