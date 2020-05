Cobró ayuda de APF y le va bien el negocio

En contacto con FALG, en medio de risas expresaba: “Ya me llegó el mensaje de la acreditación monetaria, estoy muy contento. Pero tuve que salir de la cocina, atender su llamada, estoy preparando las empanadas”, señalaba en relación al negocio de ventas de minutas que realiza desde su casa y refería además que “no me puedo quejar de esta nueva faceta, fueron importantes las publicaciones y entrevistas, mucha gente me está llamando para comprar, en ocasiones no me alcanza el tiempo”, señaló Gamarra.