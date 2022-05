Clubes de fútbol, favoritos para destino de capitales y préstamos

La Liga Capiateña de Fútbol, según datos de inteligencia financiera de Seprelad, recibió en transferencias un total de G. 2.490.000.000, de Estaciones de Servicios Alpina SA, empresa del diputado Erico Galeano. El nombre del político saltó por la relación de una venta de inmueble allanado en el marco del operativo A Ultranza, en donde la Liga fue señalada por el fichaje de Sebastián Marset, principal cabecilla, quien habría sido parte del equipo de abril a mayo del 2021. Además, dirigentes compartieron que una de las firmas ligadas al movimiento de dinero de la organización, Total Cars, habría prometido un depósito de G. 100.000.000 que no llegó a efectivizarse.

“El mayor beneficiario de las transferencias de la firma Estación de Servicios Alpina SA es la propia empresa. Además de esta, se verifica que la Liga Capiateña de Fútbol es la segunda entidad que mayores transferencias ha recibido de la firma, en los años 2016, 2021 y en mayor cantidad en los años 2018 y 2020, ascendiendo al importe total de G. 2.490.000.000”, subraya Seprelad. En tanto, recalca que Erico Galeano ejerció la presidencia, sin embargo, no se registra vínculo bajo ese RUC ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) que justifique las repetidas operaciones del 2016 al 2021.

La relación de Galeano con la Liga Capiateña también se traslada a los créditos personales. El diputado realizó varios préstamos. El último en febrero del 2022, donde puso como prenda hipotecaria las instalaciones de la Liga por G. 10.000.000.000. El préstamo, según se lee, fue “garantizado con la hipoteca de la propiedad donde se encuentra asentada la Liga Capiateña de Fútbol, cuya línea otorgada fue cancelada con los créditos de fecha 03/12/2021 y 07/01/2022 por importe de G.5.599.021.000 y G.2.045.011.000”, se apunta en el documento.

DE POLÍTICOS AL CLUB. En la recientemente rectificada declaración jurada de bienes del ex presidente de la República Horacio Cartes del 2018, este consignó una multimillonaria obligación que compromete al Club Libertad. La cifra declarada es de G. 47.291.097.030, otorgados bajo modalidad a la vista sin plazo de retorno.

Asimismo en la DDJJ del intendente de Itauguá, Horacio Fernández, socio del diputado Erico Galeano en la absorción de la empresa Mega Crucero con HRA SA, señaló un préstamo de G 1.000.000.000 a la Unión de Fútbol del Interior en el 2016.

ANTECEDENTES JUDICIALES. Entre los principales dirigentes del fútbol paraguayo sindicados en operaciones ilícitas se encuentran el ex presidente del club Sportivo Luqueño y ex presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Ramón González Daher, y su hijo, Fernando González Karjallo, también ex presidente del club, quienes fueron procesados por lavado de dinero y en el caso del primero también por usura.

Otros altos dirigentes deportivos también fueron investigados por la Justicia, entre ellos Juan Ángel Napout, ex presidente del club Cerro Porteño, de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), quien fue condenado en Estados Unidos a nueve años de prisión por el cobro de alrededor de USD 10 millones en concepto de coima.

Otro de los investigados por la Justicia de Estados Unidos fue Nicolás Leoz, quien se desempeñó como presidente del Club Libertad, la APF y la Conmebol. Leoz falleció a los 91 años y sin haber sido extraditado a Estados Unidos.

Diputado vuelve a poner en foco a los clubes

El diputado Édgar Acosta, del PLRA, presentó el proyecto para extender el control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a los clubes deportivos y las tabacaleras. El político realizó el primer intento para la implementación en el 2019.

El documento, que busca hacerse ley, pretende adecuar los mecanismos de control a todos los ámbitos de la economía, con el propósito de prever el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas. Para el efecto se modificarían los artículos 13, 25 y 28 de la Ley N° 1015/97, Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes, modificados por la Ley Nº 3783/09 y la Ley 6797/21”.

El proyectista insistió en la necesidad de que el dinero que circule en las empresas tabacaleras y en el mundo del deporte sea dinero lícito, y no provenga de actividades ilícitas, como el contrabando o el narcotráfico.

“Esto no es en contra del deporte, ni del fútbol, en particular; no es para castigar al fútbol o decirle al empresario que no aporte; claro que puede contribuir, estoy de acuerdo que un empresario o cualquiera aporte a su club, pero de lo que tenemos que cerciorarnos es que ese dinero sea legal”, declaró el diputado.

En su primer intento hace algunos años, Acosta había convocado a clubes e incluso al director de la Seprelad –en ese momento, Óscar Boidanich–, pero la convocatoria no tuvo eco y Acosta recalcó que Boidanich ni siquiera asistió y que solo un representante del Sol de América se presentó a la cita.

Además del parlamentario Acosta, principal impulsor de la iniciativa, son firmantes los legisladores del PLRA, Carlos M. López, Celeste Amarilla, Celso Kennedy, Eri Valdez, Ariel Villagra, Teófilo Espínola y Antonio Buzarquis. Además de los representantes del PEN, Norma Camacho y Katty González.